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Vindi Rayinda Ayudya
Senin, 14 September 2026 | 14.24 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Leo Senin, 14 September 2026: Berani Ungkapkan Perasaan

Ilustrasi zodiak Leo (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Leo (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Leo pada Senin, 14 September 2026 membawa dorongan untuk lebih berani mengungkapkan apa yang sebenarnya tersimpan di dalam hati.

Leo mungkin memiliki seseorang yang disukai, tetapi selama ini memilih menyimpan perasaan karena takut mendapatkan respons yang tidak sesuai dengan harapan.

Namun, terlalu lama menyembunyikan perasaan juga dapat membuat Leo terus bertanya-tanya mengenai kemungkinan yang sebenarnya bisa terjadi.

Berikut ramalan asmara zodiak Leo pada Senin, 14 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Rasa takut ditolak memang terkadang membuat seseorang memilih diam dan menunggu keadaan berubah dengan sendirinya.

Leo mungkin khawatir bahwa kejujuran akan membuat hubungan dengan orang yang disukai menjadi canggung.

Namun, terus menyimpan perasaan juga dapat membuat pikiran dipenuhi berbagai pertanyaan yang tidak memiliki jawaban.

Leo tidak pernah benar-benar mengetahui hasilnya sebelum berani mengambil langkah.

Editor: Novia Tri Astuti
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