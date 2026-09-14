Ramalan Karier Zodiak Scorpio Senin, 14 September 2026: Fokus pada Hal yang Bisa Dikendalikan

Ilustrasi zodiak Scorpio (Freepik)
JawaPos.com - Perjalanan karier Scorpio pada Senin, 14 September 2026 mengingatkan pentingnya membedakan persoalan yang masih dapat diselesaikan dengan hal-hal yang berada di luar kendali.
Tidak semua keputusan atasan, perubahan kondisi pekerjaan, atau sikap rekan kerja bisa Scorpio atur sesuai dengan keinginannya.
Karena itu, terlalu banyak memikirkan keadaan yang tidak dapat dikendalikan justru berisiko mengalihkan perhatian dari tanggung jawab yang sebenarnya berada di depan mata.
Scorpio mungkin menghadapi beberapa keadaan di tempat kerja yang tidak sepenuhnya sesuai dengan harapan.
Perubahan tugas, keputusan atasan, atau sikap rekan kerja dapat menimbulkan pertanyaan dan membuat pikiran terus mencari alasan di balik situasi tersebut.
Namun, tidak semua hal perlu mendapatkan perhatian yang sama.
Scorpio sebaiknya menentukan bagian mana yang memang menjadi tanggung jawab utama dan mengarahkan energi untuk menyelesaikannya dengan sebaik mungkin.
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Jawa Pos
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