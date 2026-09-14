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Dea Agustin Adrianingtyas
Senin, 14 September 2026 | 12.15 WIB

Ramalan Zodiak Scorpio 14 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Scorpio (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Scorpio (Magnific)

JawaPos.com - Hari ini, zodiak Scorpio bersemangat untuk mengambil risiko. Namun, berhati-hatilah dan pikirkan baik-baik sebelum bertindak. Hari ini, Scorpio akan merasakan dorongan kuat untuk melepaskan diri dari rutinitas dan melakukan sesuatu yang berbeda. 

Antusiasme Scorpio akan menular kepada rekan-rekan di tempat kerja. Oleh karena itu, tugas-tugas yang tertunda di tempat kerja harus segera diselesaikan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Scorpio pada Senin, 14 September 2026.

Scorpio (23 Oktober – 21 November) 

Zodiak Scorpio sebaiknya tidak terlalu mengontrol pasangan atau dia akan merasa lelah dan menjauh. Terkait karir, bersiaplah karena kesempatan pekerjaan baru mungkin akan mendatangi Scorpio.

Sementara itu, cobalah memberi tubuh waktu istirahat yang sangat dibutuhkan untuk tetap bugar. Pada ranah keuangan, properti adalah pilihan terbaik yang memberikan keuntungan pasti untuk untuk investasi di masa depan.

Cinta Scorpio

Jangan terlalu mengontrol pasangan. Awalnya mungkin terlihat bagus, tetapi hal itu akan dengan cepat membuat pasangan lelah dan menjauh. Jangan sampai membuat keputusan yang salah. Cobalah untuk lebih akomodatif hari ini.

Editor: Candra Mega Sari
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