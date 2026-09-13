Ramalan Karier Zodiak Scorpio Minggu, 13 September 2026: Berani Ambil Peluang Baru

Ilustrasi zodiak Scorpio (Magnific/Pikisuperstar)
JawaPos.com - Dalam urusan karier, Scorpio pada Minggu, 13 September 2026, mungkin berhadapan dengan keputusan yang membutuhkan keberanian sekaligus pertimbangan yang matang.
Peluang baru dapat muncul ketika Scorpio sedang tidak menduganya sehingga jangan langsung menolak hanya karena kesempatan tersebut terlihat berbeda dari rencana awal.
Ada kalanya kesempatan yang paling menarik justru datang melalui jalur yang sebelumnya belum pernah dipertimbangkan.
Scorpio sebaiknya membuka pikiran ketika mendapatkan tawaran atau tanggung jawab yang berbeda dari pekerjaan biasanya.
Sesuatu yang awalnya terlihat asing belum tentu menjadi pilihan yang buruk.
Justru, pengalaman baru dapat memberikan kesempatan bagi Scorpio untuk mengembangkan kemampuan dan mengenal bidang yang sebelumnya belum banyak dipahami.
Namun, keberanian mengambil risiko tetap harus disertai perhitungan yang jelas.
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Jawa Pos
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