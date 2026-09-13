Ramalan Zodiak Leo 13 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak leo sedang dalam suasana hati yang ceria hari ini. Jadi, sebaiknya luangkan waktu untuk menikmatinya bersama teman-teman, jika memungkinkan. Satu hal yang perlu diperhatikan hari ini adalah emosi leo yang mungkin sedikit kabur.

Leo mungkin tidak memiliki kesan yang paling akurat tentang suatu situasi. Selain itu, leo mungkin merasa orang lain memiliki kesan yang salah tentang siapa dirimu. Cobalah percaya pada diri sendiri dan ambil inisiatif.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo pada Minggu, 13 September 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Zodiak leo sebaiknya tidak menyerah pada cinta karena kesempatan untuk mendapatkan seseorang yang tepat belum hilang. Terkait karir, leo dapat mengambil langkah pertama jika berencana mendirikan perusahaan atau organisasi baru.

Sementara itu, lakukan introspeksi diri untuk mengendalikan amarah dan melepaskan stres tanpa menyakiti orang lain. Terkait keuangan, jual beli properti adalah aktivitas yang menguntungkan bagi leo saat ini.

Cinta Leo