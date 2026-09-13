Ramalan Zodiak Libra dan Scorpio 13 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Libra dan Scorpio (Magnific)
JawaPos.com – Hari ini mungkin akan menguji kemampuan diplomasi zodiak libra. Pastikan untuk tidak mengatakan atau melakukan sesuatu yang dianggap tidak pantas atau tidak sesuai.
Seseorang mungkin mengganggu ruang pribadi libra, sehingga libra perlu mencari cara untuk menghentikannya. Pendapat libra akan tersampaikan lebih jelas jika menggunakan bahasa yang tegas. Jika tidak dapat menghentikannya, libra harus keluar dari situasi tersebut
Zodiak scorpio merasa sedikit introspektif. Saat ini adalah waktu yang tepat untuk mencari jawaban, setelah scorpio mencarinya sejak lama.
Ingatlah bahwa melakukan hal itu akan memberi scorpio kesempatan untuk melihat hidup dari perspektif yang lebih baik. Ini adalah hari yang tepat untuk membuat semua keputusan penting yang harus dikendalikan.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra dan Scorpio Minggu, 13 September 2026.
Libra (23 September – 22 Oktober)
Zodiak libra perlu membumbui kehidupan cinta dengan menelepon pasangan atau mengirimkan bunga kepadanya. Terkait karir, lakukan eksplorasi dan manfaatkan keterampilanmu untuk mendapatkan pekerjaan yang diinginkan.
Sementara itu, dapatkan beberapa momen tenang dimana libra dapat menjernihkan serta menenangkan pikiran. Terkait keuangan, pastikan mengelola keuangan dengan cermat karena libra akan mendapatkan properti dan aset yang substansial.
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