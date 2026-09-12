Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Diajeng Gentalia Rifani
Minggu, 13 September 2026 | 04.33 WIB

Rezeki Tak Disangka-sangka, 3 Shio Ini Disebut Bakal Ketiban Cuan Besar

Shio yang Dapat Banyak Uang dari Arah Tak Terduga. (freepik.com ) - Image

Shio yang Dapat Banyak Uang dari Arah Tak Terduga. (freepik.com )

JawaPos.com - Keberuntungan dalam urusan finansial terkadang hadir melalui jalan yang sama sekali tidak diperkirakan. Dalam kepercayaan astrologi Tionghoa, pergerakan energi dan karakter setiap shio kerap dikaitkan dengan perubahan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pekerjaan, bisnis, serta kondisi keuangan.

Memasuki pertengahan 2026, sejumlah shio disebut memiliki prospek keberuntungan yang cukup kuat. Peluang tersebut digambarkan bisa muncul melalui pekerjaan, perkembangan usaha, bantuan dari orang lain, hingga hubungan lama yang kembali membuka pintu kesempatan.

Dilansir dari kanal YouTube Naura Kom, terdapat tiga shio yang disebut berpotensi memperoleh rezeki besar dari sumber yang tidak terduga. Berikut ulasannya.

1. Shio Ayam

Shio Ayam menjadi salah satu yang disebut memiliki peruntungan finansial cukup menjanjikan. Dalam ramalan tersebut, perhatian khusus diberikan kepada mereka yang lahir pada 1969, 1991, 2005, dan 2012.

Energi finansial Shio Ayam digambarkan sedang berada dalam fase yang relatif stabil. Dukungan dari unsur tertentu juga disebut dapat membuka kesempatan baru dalam pekerjaan maupun bisnis.

Bagi pemilik usaha, peluang tersebut dapat tercermin melalui peningkatan penjualan atau datangnya pelanggan baru. Sementara bagi mereka yang bekerja sebagai karyawan, kerja keras yang selama ini dilakukan berpotensi membuat kemampuan mereka semakin diperhatikan.

Khusus kelahiran 1991, peluang profesional disebut semakin terbuka. Salah satunya dapat berasal dari kepercayaan baru di tempat kerja atau tawaran yang datang melalui koneksi lama.

Karena itu, orang dengan Shio Ayam disarankan tidak mengabaikan hubungan profesional yang selama ini sudah terjalin. Bisa jadi, kesempatan berikutnya justru datang dari orang yang pernah bekerja sama di masa lalu.

2. Shio Babi

Shio berikutnya yang disebut berpeluang mendapatkan keberuntungan finansial adalah Shio Babi. Dalam ramalan tersebut, perhatian diberikan kepada mereka yang lahir pada 1985 dan 2019.

Berbeda dengan Shio Ayam yang banyak dikaitkan dengan pekerjaan dan profesionalitas, peluang bagi Shio Babi justru disebut lebih kuat melalui hubungan sosial.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Sukses di Usia Muda Bukan Halangan, 7 Shio Ini Berpotensi Meraup Cuan Besar - Image
Zodiak

Sukses di Usia Muda Bukan Halangan, 7 Shio Ini Berpotensi Meraup Cuan Besar

Selasa, 23 Juni 2026 | 03.29 WIB

7 Shio Paling Berpotensi Mendapat Cuan Besar di Tahun Kuda Api 2026, Peluang Datang Tanpa Kabar - Image
Zodiak

7 Shio Paling Berpotensi Mendapat Cuan Besar di Tahun Kuda Api 2026, Peluang Datang Tanpa Kabar

Selasa, 12 Mei 2026 | 01.13 WIB

3 Shio yang Diramalkan Bakal Cuan Besar di Tahun Kuda Api 2026, Duit Mengalir Deras dari Banyak Tempat - Image
Zodiak

3 Shio yang Diramalkan Bakal Cuan Besar di Tahun Kuda Api 2026, Duit Mengalir Deras dari Banyak Tempat

Rabu, 18 Maret 2026 | 00.02 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Garudayaksa vs Persik di Super League: Tuan Rumah Tak Ingin Malu di Kandang! - Image
1

Prediksi Skor Garudayaksa vs Persik di Super League: Tuan Rumah Tak Ingin Malu di Kandang!

2

Prediksi Skor Sevilla vs Valencia di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Amankan 3 Poin!

3

Prediksi Susunan Pemain Garudayaksa FC vs Persik Kediri: Septian David Incar Kemenangan!

4

Prediksi Skor Union Berlin vs Schalke 04 di Liga Jerman: Kans Die Knappen Bikin Tuan Rumah Terpukul

5

Prediksi Skor Como vs RB Leipzig di Liga Champions: I Lariani Siap Libas Tim Tamu di Sinigaglia

6

Prediksi Skor Slavia Prague vs Lens di Liga Champions: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!

7

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

8

Prediksi Skor Rennes vs Marseille di Liga Prancis: Les Rennais Siap Pesta Gol di Roazhon Park!

9

Dituduh Netizen Mau Lepas Tanggung Jawab Terhadap Anak, Ini Jawaban Audi Marissa

10

Krisis Kesehatan Mental Anak: Lingkungan Kita Ikut Membentuknya

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore