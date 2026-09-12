Rezeki Tak Disangka-sangka, 3 Shio Ini Disebut Bakal Ketiban Cuan Besar

Shio yang Dapat Banyak Uang dari Arah Tak Terduga. (freepik.com )
JawaPos.com - Keberuntungan dalam urusan finansial terkadang hadir melalui jalan yang sama sekali tidak diperkirakan. Dalam kepercayaan astrologi Tionghoa, pergerakan energi dan karakter setiap shio kerap dikaitkan dengan perubahan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pekerjaan, bisnis, serta kondisi keuangan.
Memasuki pertengahan 2026, sejumlah shio disebut memiliki prospek keberuntungan yang cukup kuat. Peluang tersebut digambarkan bisa muncul melalui pekerjaan, perkembangan usaha, bantuan dari orang lain, hingga hubungan lama yang kembali membuka pintu kesempatan.
Dilansir dari kanal YouTube Naura Kom, terdapat tiga shio yang disebut berpotensi memperoleh rezeki besar dari sumber yang tidak terduga. Berikut ulasannya.
Shio Ayam menjadi salah satu yang disebut memiliki peruntungan finansial cukup menjanjikan. Dalam ramalan tersebut, perhatian khusus diberikan kepada mereka yang lahir pada 1969, 1991, 2005, dan 2012.
Energi finansial Shio Ayam digambarkan sedang berada dalam fase yang relatif stabil. Dukungan dari unsur tertentu juga disebut dapat membuka kesempatan baru dalam pekerjaan maupun bisnis.
Bagi pemilik usaha, peluang tersebut dapat tercermin melalui peningkatan penjualan atau datangnya pelanggan baru. Sementara bagi mereka yang bekerja sebagai karyawan, kerja keras yang selama ini dilakukan berpotensi membuat kemampuan mereka semakin diperhatikan.
Khusus kelahiran 1991, peluang profesional disebut semakin terbuka. Salah satunya dapat berasal dari kepercayaan baru di tempat kerja atau tawaran yang datang melalui koneksi lama.
Karena itu, orang dengan Shio Ayam disarankan tidak mengabaikan hubungan profesional yang selama ini sudah terjalin. Bisa jadi, kesempatan berikutnya justru datang dari orang yang pernah bekerja sama di masa lalu.
Shio berikutnya yang disebut berpeluang mendapatkan keberuntungan finansial adalah Shio Babi. Dalam ramalan tersebut, perhatian diberikan kepada mereka yang lahir pada 1985 dan 2019.
Berbeda dengan Shio Ayam yang banyak dikaitkan dengan pekerjaan dan profesionalitas, peluang bagi Shio Babi justru disebut lebih kuat melalui hubungan sosial.
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Jawa Pos
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