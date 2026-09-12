Ramalan Zodiak Capricorn 12 September 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

JawaPos.com - Ramalan zodiak hari ini diprediksi mungkin bukan menjadi hari yang mudah bagi Capricorn. Sejumlah situasi berpotensi berjalan kurang lancar sehingga Anda perlu menghadapi berbagai hal dengan lebih tenang dan penuh perhitungan.

Kurangnya keberanian bisa membuat Capricorn ragu dalam mengambil langkah. Meski demikian, tetaplah optimistis dan berusaha menghadapi setiap tantangan dengan semangat agar keadaan tidak semakin membebani.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Capricorn, Sabtu (12/9), dikutip dari Astroved.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari) Secara umum, hari ini mungkin tidak memberikan hasil yang sesuai harapan. Anda bisa saja merasa kurang percaya diri ketika menghadapi sejumlah persoalan. Namun, jangan biarkan keraguan menghentikan langkah. Sikap optimistis dan keberanian untuk terus maju akan membantu melewati situasi yang kurang menguntungkan.

Cinta Capricorn Hubungan asmara mungkin diwarnai perasaan tidak puas yang bertahan sepanjang hari. Perbedaan kebutuhan atau cara pandang dengan pasangan dapat membuat suasana dalam hubungan terasa kurang nyaman.

Capricorn perlu lebih banyak melakukan penyesuaian demi menjaga keharmonisan keluarga. Kesediaan untuk memahami pasangan dapat membantu meredakan ketegangan.

Karier Capricorn Beban pekerjaan mungkin bertambah sehingga Anda harus menangani lebih banyak tanggung jawab. Di sisi lain, hubungan dengan rekan kerja juga berpotensi tidak berjalan sesuai harapan.

Hadapi persoalan tersebut dengan sabar dan hindari reaksi emosional. Menjaga komunikasi tetap baik akan membantu Anda menyelesaikan pekerjaan tanpa memperbesar konflik.