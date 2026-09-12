Ramalan Karier Zodiak Capricorn Sabtu, 12 September 2026: Tetap Fokus Hadapi Tekanan Kerja

JawaPos.com - Dalam urusan karier, Capricorn pada Sabtu, 12 September 2026, perlu menjaga pikiran agar tidak terlalu terbebani oleh persoalan kecil yang sebenarnya masih dapat diselesaikan.

Tanggung jawab pekerjaan memang tetap perlu diperhatikan, tetapi terus memikirkan berbagai kemungkinan buruk justru dapat membuat energi cepat terkuras.

Karena itu, Capricorn sebaiknya mengarahkan perhatian kepada langkah yang dapat dilakukan saat ini daripada terlalu lama memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi.

Berikut ramalan karier zodiak Capricorn pada Sabtu, 12 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Jika terdapat tugas yang belum terselesaikan, Capricorn dapat membuat urutan berdasarkan tingkat kepentingannya.

Selesaikan satu pekerjaan terlebih dahulu sebelum berpindah ke tugas berikutnya agar perhatian tidak terlalu mudah terpecah.

Cara tersebut dapat membantu Capricorn melihat perkembangan pekerjaan dengan lebih jelas sekaligus mengurangi perasaan kewalahan.