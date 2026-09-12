Ramalan Karier Zodiak Libra Sabtu, 12 September 2026: Jangan Paksa Diri Saat Lelah

Ilustrasi zodiak Libra (Freepik)
JawaPos.com - Dalam urusan karier, Libra pada Sabtu, 12 September 2026, mungkin merasa lebih cepat lelah dibandingkan biasanya.
Pengaruh Bulan di Virgo membuat perhatian terhadap pekerjaan terasa lebih berat, terutama ketika banyak tugas harus diselesaikan dalam waktu yang berdekatan.
Namun, kondisi tersebut bukan berarti Libra kehilangan kemampuan untuk bekerja dengan baik karena tubuh dan pikiran hanya membutuhkan pengaturan energi yang lebih tepat.
Ketika pekerjaan mulai terasa melelahkan, Libra sebaiknya tidak langsung memaksakan diri untuk terus bekerja tanpa jeda.
Mengambil waktu istirahat singkat dapat membantu mengembalikan konsentrasi sehingga tugas dapat dilanjutkan dengan pikiran yang lebih segar.
Berhenti sejenak bukan berarti Libra mengabaikan tanggung jawab.
Justru, jeda dapat menjadi kesempatan untuk mengatur kembali energi sebelum kembali menyelesaikan pekerjaan.
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Jawa Pos
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