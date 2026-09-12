Ramalan Karier Zodiak Leo Sabtu, 12 September 2026: Tetap Tenang Hadapi Tekanan Kerja

Ilustrasi zodiak Leo (Magnific/Pikisuperstar)
JawaPos.com - Dalam urusan karier, Leo pada Sabtu, 12 September 2026, mungkin menghadapi beberapa hal yang membuat pikiran terasa lebih sibuk dari biasanya.
Pekerjaan yang belum selesai dapat menimbulkan kekhawatiran, terutama ketika beberapa tugas memiliki batas waktu yang berdekatan.
Namun, rasa cemas justru dapat mengganggu konsentrasi sehingga Leo perlu mengubah tekanan tersebut menjadi langkah kerja yang lebih terarah.
Leo sebaiknya membuat urutan pekerjaan berdasarkan tingkat kepentingan sebelum mulai menyelesaikan berbagai tanggung jawab.
Mulailah dari tugas yang paling mendesak, kemudian lanjutkan secara bertahap kepada pekerjaan berikutnya.
Cara sederhana tersebut dapat membantu Leo melihat perkembangan secara lebih jelas tanpa merasa harus menyelesaikan semuanya dalam waktu bersamaan.
Ketika satu tugas berhasil diselesaikan, Leo akan lebih mudah menilai pekerjaan apa yang masih harus dikerjakan.
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Jawa Pos
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