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Vindi Rayinda Ayudya
Sabtu, 12 September 2026 | 12.53 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Taurus Sabtu, 12 September 2026: Berani Jujur Mengungkapkan Perasaan

Ilustrasi zodiak Taurus (Magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Taurus (Magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Taurus pada Sabtu, 12 September 2026, membawa pesan mengenai pentingnya kejujuran ketika menyampaikan perasaan.

Taurus mungkin memiliki sesuatu yang ingin dikatakan kepada pasangan atau seseorang yang sedang dekat, tetapi masih memilih menyimpannya karena khawatir terhadap respons yang akan diterima.

Padahal, terlalu lama menyembunyikan perasaan dapat membuat hubungan berjalan dalam ketidakjelasan dan membuat pikiran Taurus semakin terbebani.

Berikut ramalan asmara zodiak Taurus pada Sabtu, 12 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Jika terdapat sesuatu yang terus mengganggu pikiran, Taurus dapat memilih waktu yang tepat untuk membicarakannya secara terbuka.

Kejujuran tidak harus disampaikan dengan nada keras atau ketika emosi sedang tinggi.

Taurus dapat menjelaskan apa yang dirasakan dengan bahasa yang tenang agar orang lain memiliki kesempatan untuk memahami sudut pandang tanpa merasa diserang.

Cara berbicara seperti ini dapat membuat percakapan menjadi lebih nyaman dan membuka ruang untuk saling memahami.

Editor: Novia Tri Astuti
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