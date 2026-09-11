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Rabbany Wanadriani
Sabtu, 12 September 2026 | 03.10 WIB

Masa Sulit Mulai Berlalu, 7 Shio Ini Disebut Bakal Menikmati Kelimpahan

Ilustrasi kelimpahan rezeki (Freepik) - Image

Ilustrasi kelimpahan rezeki (Freepik)

JawaPos.com – Setiap orang tentu pernah menyimpan harapan yang belum sempat terwujud. Ada doa yang disampaikan dengan lantang, tetapi ada pula keinginan yang hanya disimpan dalam hati sambil terus diperjuangkan.

Dalam perjalanan hidup, perubahan sering kali datang secara perlahan. Bukan selalu berupa keberuntungan besar dalam satu waktu, melainkan melalui kesempatan baru, pertemuan dengan orang yang tepat, atau munculnya jalan keluar ketika situasi terasa buntu.

Dalam kepercayaan astrologi Tionghoa, karakter dan peruntungan seseorang kerap dikaitkan dengan shio yang menaunginya.

Dilansir dari naurakom, terdapat tujuh shio yang disebut sedang berada dalam fase positif dan berpeluang merasakan kelancaran rezeki.

Prediksi ini tentu bersifat hiburan dan tidak dapat dijadikan kepastian mengenai masa depan. Lantas, shio apa saja yang dimaksud?

1. Shio Kelinci

Kelinci identik dengan pribadi yang tenang, sabar, dan cenderung tidak banyak mengumbar masalah kepada orang lain.

Selama ini, mereka mungkin lebih memilih bertahan sambil menyimpan berbagai harapan di dalam hati. Namun, masa penantian tersebut disebut mulai menemukan titik terang.

Kesempatan yang sebelumnya terasa jauh bisa datang melalui cara yang tidak disangka. Perubahan kecil tersebut berpotensi membuka jalan menuju kondisi yang lebih baik, terutama setelah melewati berbagai proses yang cukup melelahkan.

Bagi Kelinci, keberuntungan kali ini digambarkan sebagai hasil dari kesabaran dan ketekunan yang selama ini mereka pertahankan.

2. Shio Kerbau

Shio Kerbau dikenal sebagai sosok yang berhati-hati dalam mengambil keputusan. Mereka biasanya tidak terburu-buru dan lebih senang menyusun langkah secara matang sebelum bertindak.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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