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Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 11 September 2026 | 23.55 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn Besok Sabtu, 12 September 2026: Jangan Pendam Semua Sendirian

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.com - Ramalan Zodiak Capricorn besok, Sabtu 12 September 2026, mengajak Anda untuk tidak terus menyimpan berbagai pikiran dan perasaan seorang diri.

Capricorn mungkin terbiasa terlihat kuat ketika menghadapi persoalan, tetapi terlalu lama memendam sesuatu justru dapat membuat pikiran semakin penuh.

Hari esok menjadi waktu yang tepat untuk mulai membicarakan hal-hal yang selama ini mengganggu dengan orang yang dipercaya.

Dalam asmara, keterbukaan menjadi bagian penting agar pasangan dapat memahami apa yang sebenarnya sedang dirasakan Capricorn.

Jangan membiarkan persoalan kecil berkembang menjadi masalah besar hanya karena memilih diam.

Di sisi karier, Capricorn perlu tetap fokus dan tidak membiarkan kekhawatiran terhadap pekerjaan membuat pikiran kehilangan arah.

Setiap masalah dapat dipelajari dan diselesaikan secara bertahap selama Anda tidak terburu-buru mengambil keputusan.

Kondisi keuangan juga membutuhkan ketelitian, terutama ketika Capricorn hendak menggunakan uang atau mengambil keputusan yang berkaitan dengan rencana jangka panjang.

Editor: Novia Tri Astuti
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