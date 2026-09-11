Tak Disangka! 5 Shio Ini Diramal Dapat Rezeki Besar hingga Mampu Beli Rumah dan Mobil

Shio yang diramalkan berhasil beli rumah dan mobil berkat rezeki kata astrologi Tionghoa./Freepik/ jcomp
JawaPos.com – Ramalan astrologi Tionghoa kembali menjadi perhatian. Kali ini, sejumlah shio disebut berpotensi mengalami peningkatan keberuntungan finansial dalam waktu dekat.
Bagi sebagian orang, memiliki rumah dan kendaraan pribadi merupakan salah satu pencapaian finansial yang diidam-idamkan. Dalam ramalan astrologi Tionghoa, keberuntungan yang datang pada waktu tertentu dipercaya dapat membuka jalan menuju pencapaian tersebut.
Lima shio bahkan disebut berpeluang memperoleh pemasukan atau kesempatan finansial yang lebih besar dari biasanya. Rezeki tersebut diyakini dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan besar, termasuk membeli rumah maupun mobil.
Meski demikian, ramalan shio merupakan bagian dari kepercayaan dan tradisi, sehingga tidak dapat dijadikan kepastian mengenai kondisi finansial seseorang.
Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat lima shio yang disebut memiliki peluang mendapatkan aliran rezeki besar dan mengalami peningkatan kondisi keuangan.
Pemilik shio Monyet dikenal memiliki karakter cerdas, lincah, dan mudah menyesuaikan diri dengan perubahan. Sifat tersebut dinilai dapat menjadi modal penting ketika mereka menghadapi peluang baru.
Dalam ramalan ini, Shio Monyet disebut memasuki periode yang lebih menjanjikan. Keberanian mencoba sesuatu yang berbeda, ditambah kemampuan membaca situasi, dapat membuka kesempatan baru dalam pekerjaan maupun bisnis.
Peluang tersebut terutama berkaitan dengan usaha, karier profesional, serta pengelolaan keuangan. Jika mampu mengambil keputusan secara matang, Shio Monyet diyakini dapat meningkatkan kondisi ekonominya secara bertahap.
Relasi juga menjadi salah satu faktor yang dianggap penting. Jaringan pertemanan dan profesional yang semakin luas dapat mempertemukan mereka dengan peluang yang sebelumnya tidak terpikirkan.
Dengan perpaduan kecerdasan, keberanian, dan kemampuan membangun koneksi, Shio Monyet diramal memiliki kesempatan memperkuat kondisi finansial hingga mampu mewujudkan sejumlah target besar.
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Jawa Pos
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