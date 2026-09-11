Ramalan Karier Zodiak Virgo Jumat, 11 September 2026: Tetap Tenang Hadapi Tekanan Kerja

Ilustrasi zodiak Virgo (freepik)
JawaPos.com - Karier Virgo pada Jumat, 11 September 2026 dapat menghadirkan situasi yang menguji kesabaran serta kemampuan dalam mengendalikan emosi.
Tekanan pekerjaan atau persoalan yang muncul secara tiba-tiba berpotensi membuat suasana hati berubah dengan cepat, terutama ketika Virgo sedang menghadapi banyak tanggung jawab sekaligus.
Namun, reaksi yang terlalu emosional justru dapat membuat persoalan semakin rumit sehingga ketenangan menjadi salah satu kekuatan yang perlu dipertahankan.
Virgo sebaiknya tidak langsung memberikan respons ketika menghadapi situasi yang membuat kesal atau tertekan.
Berikan waktu sejenak untuk memahami persoalan secara menyeluruh sebelum menentukan tindakan yang perlu dilakukan.
Jeda sederhana dapat membantu Virgo berpikir lebih jernih dan mencegah perkataan yang muncul karena emosi sesaat.
Jika mendapatkan kritik dari atasan atau rekan kerja, jangan langsung menganggapnya sebagai serangan terhadap kemampuan pribadi.
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Jawa Pos
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