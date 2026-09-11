Ramalan Zodiak Leo 11 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Leo (Magnific)
JawaPos.com - Sesuatu yang mungkin ingin zodiak Leo rahasiakan dengan beberapa teman terpercaya, bisa tanpa sengaja terungkap kepada orang yang salah.
Rasa frustrasi dan dikhianati bisa menghantui Leo. Tetapi, sebaiknya Leo tidak melawan mereka yang tahu. Meskipun hal ini membuat khawatir, Leo bisa belajar darinya.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo pada Jumat, 11 September 2026.
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Leo (23 Juli – 22 Agustus)
Zodiak Leo harus membuat diri sendiri merasa istimewa dan menyadari kualitas-kualitas yang membuat disukai orang lain. Terkait karir, terbukalah terhadap ide-ide baru dari rekan kerja untuk menghidupkan proyek yang tengah dikerjakan.
Sementara itu, bersikap positif akan memberikan dampak baik pada kesehatan dan sangat ampuh melawan depresi. Terkait keuangan, jual beli properti adalah aktivitas yang menguntungkan bagi Leo saat ini.
Cinta Leo
Jika lajang, hari ini tepat untuk membuat diri sendiri merasa istimewa. Cobalah menyadari kualitas-kualitas yang membuatmu disukai, sehingga orang lain melihatnya.
Buatlah penampilan dan kepribadianmu bersinar, agar orang lain mampu menikmati pancaran Leo. Jangan takut untuk menunjukkan diri sendiri, karena Leo mungkin akan melihat beberapa hasil yang sangat mengejutkan.
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Jawa Pos
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