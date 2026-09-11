Ramalan Zodiak Libra dan Scorpio 11 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak Libra dapat mengharapkan hari yang damai menghampiri. Hari ini, kehidupan rumah tangga dan profesional akan tenang. Ketenangan dan kedamaian pikiran ini akan membuat segala sesuatunya lebih mudah untuk diatur.



Meskipun beberapa hari terakhir tidak begitu baik, Libra akan mendapatkan hasil yang lebih baik di masa mendatang. Kasih sayang dari keluarga dan teman-teman, akan membantu Libra mendapatkan relaksasi dan kedamaian mental.



Zodiak Scorpio akan sangat sibuk hari ini. Sayangnya, kesibukan dan kegelisahan ini mungkin menghalangi Scorpio untuk mengurus tanggung jawab. Selain itu, kemungkinan besar Scorpio akan merasa jengkel dengan kekurangan yang dimiliki.



Oleh karena itu, Scorpio cenderung bersikap kritis terhadap diri sendiri. Namun, ingatlah bahwa tidak ada yang sempurna dan cobalah selalu berusaha untuk memperbaiki diri,.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra dan Scorpio pada Jumat, 11 September 2026.



Libra (23 September – 22 Oktober)

Bersiaplah karena pasangan akan mengejutkan zodiak Libra dengan ungkapan cinta yang penuh perhatian. Terkait karir, capai tingkat yang lebih tinggi dengan menunjukkan apa yang mampu Libra berikan kepada atasan dan kolega.

Sementara itu, hubungi seseorang untuk diajak berbicara untuk berbagi pikiran dan mengurangi ketegangan. Terkait keuangan, pastikan mengelola keuangan dengan cermat karena Libra akan mendapatkan properti dan aset yang substansial.