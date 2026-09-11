Ramalan Zodiak Sagitarius dan Capricorn 11 September 2026: Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak Sagitarius dapat mengharapkan lebih banyak getaran positif terjadi hari ini. Cobalah mengharapkan kedatangan kabar baik terkait profesi atau karir. Sagitarius juga mungkin bisa mendapatkan penghargaan atas kerja keras dan kecerdasan yang dimiliki.



Wajar jika Sagitarius cukup terkenal di tempat kerja, karena Sagitarius memiliki loyalitas dan sikap yang ceria. Apresiasi dari orang lain mengisi hidup Sagitarius dengan hal-hal positif dan semangat.



Inilah saatnya bagi zodiak Capricorn untuk memiliki mimpi besar. Cobalah membuat daftar semua yang keinginan dalam hidup. Tindakan yang Capricorn lakukan untuk menyelesaikan fase ini, akan membuahkan hasil yang besar dan membantu dalam menentukan tujuan sendiri.

Melalui semangat yang baik, tidak ada yang tampak mustahil ketika waktu yang penuh energi kosmik ini menghampirimu.



Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius dan Capricorn pada Jumat, 11 September 2026.



Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Zodiak Sagitarius perlu keluar dan bersosialisasi dengan orang lain untuk menemukan cinta. Terkait karir, lakukan pendekatan yang dinamis dan tetaplah berpikir positif saat menangani situasi sulit.

Sementara itu, tetaplah tenang dan sabar saat menghadapi perubahan suasana hati agar Sagitarius tidak menyesal di kemudian hari. Pada ranah keuangan, perhatikan baik-baik penawaran dan peluang yang ada karena Sagitarius akan mendapatkan kesepakatan properti yang menguntungkan.