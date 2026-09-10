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Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 11 September 2026 | 02.54 WIB

Ramalan Shio Besok Jumat 11 September 2026: Naga, Ular, Kuda, dan Kambing

ilustrasi 12 tanda shio. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi 12 tanda shio. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Ramalan Shio besok Jumat, 11 September 2026 menghadirkan sejumlah tema menarik bagi pemilik Shio Naga, Ular, Kuda, dan Kambing. 

Memasuki pertengahan September, setiap shio memiliki energi dan peluang berbeda yang dapat menjadi bahan refleksi dalam menjalani aktivitas sehari-hari.

Dalam urusan karier, sebagian shio mungkin sedang berada dalam fase memperluas koneksi dan mengambil kesempatan baru. 

Sementara itu, ada pula yang justru perlu memperlambat langkah, mengevaluasi rencana, dan memastikan keputusan yang diambil benar-benar sesuai dengan tujuan jangka panjang.

Begitu pula dengan keuangan dan rezeki. Peluang memperoleh pemasukan atau mengembangkan pekerjaan tetap perlu diimbangi dengan kemampuan mengatur pengeluaran. 

Jangan sampai kesempatan yang terlihat besar membuat keputusan finansial dilakukan tanpa pertimbangan.

Dilansir dari Astrology.com, horoskop China 2026 menggambarkan Shio Naga sebagai sosok yang mendapatkan dorongan positif dari energi Fire Horse, terutama melalui ide, networking, dan kerja sama. 

Shio Ular berada dalam fase yang mendorong fleksibilitas serta hubungan sosial, sedangkan Shio Kuda memasuki awal siklus 12 tahunnya dengan banyak kemungkinan baru. 

Editor: Novia Tri Astuti
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