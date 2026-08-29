9 Kepribadian Unik Shio Ular yang Jarang Diketahui Menurut Astrologi Tionghoa

Ilustrasi shio Ular (freepik)
JawaPos.com – Shio Ular dikenal sebagai simbol kebijaksanaan dan intuisi tajam dalam astrologi Tionghoa.
Kepribadian shio Ular memiliki banyak sisi menarik yang jarang diketahui secara mendalam oleh banyak orang.
Astrologi Tionghoa menjelaskan berbagai sifat unik yang membentuk karakter khas dari shio Ular.
Dilansir dari laman YourTango pada Sabtu (29/8), dijelaskan delapan kepribadian unik shio Ular secara lengkap menurut astrologi Tionghoa.
1. Cerdas dan pandai memecahkan masalah
Orang yang lahir dengan shio Ular diyakini memiliki kecerdasan alami serta kemampuan kreatif yang menonjol.
Mereka pandai menyelesaikan berbagai persoalan rumit dengan cara berpikir yang tajam dan terstruktur.
Sifat ini membuat mereka sangat cocok menekuni bidang yang menuntut ketelitian dan pemikiran kritis.
Kemampuan observasi yang kuat menjadi salah satu kekuatan besar yang mereka miliki secara alami.
Ketajaman berpikir ini membantu mereka menemukan solusi tepat dalam berbagai situasi yang kompleks.
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