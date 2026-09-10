5 Weton Paling Kuat Dipercaya Primbon Jawa Sulit Hancur karena Pengkhianatan

Ilustrasi Weton (freepik)
JawaPos.com - Pengkhianatan dari teman, sahabat, pasangan, atau orang yang sudah dianggap seperti keluarga dapat meninggalkan luka yang tidak mudah hilang.
Bukan hanya kepercayaan yang runtuh, tetapi cara seseorang memandang hubungan dengan orang lain juga dapat berubah setelah mengalami kejadian tersebut.
Setiap orang memiliki cara berbeda dalam menghadapi kekecewaan.
Ada yang membutuhkan waktu lama untuk kembali percaya, ada yang memilih menjauh, dan ada pula yang menjadikan pengalaman pahit sebagai alasan untuk memperbaiki diri.
Menariknya, dalam kepercayaan primbon Jawa, terdapat sejumlah weton yang konon memiliki karakter kuat sehingga tidak mudah membiarkan pengkhianatan menghancurkan kehidupannya.
Mereka bukan berarti tidak merasakan sakit. Justru, orang yang terlihat kuat tetap dapat menangis, kecewa, marah, dan merasa kehilangan.
Namun, setelah melewati masa sulit, mereka dipercaya mampu mengubah pengalaman tersebut menjadi pelajaran.
Berikut 5 weton yang sering dikaitkan dengan ketahanan menghadapi pengkhianatan dan kemampuan untuk bangkit kembali dirangkum dari YouTube Nula Weton.
1. Minggu Pahing
Minggu Pahing dalam sejumlah penafsiran primbon Jawa sering dikaitkan dengan pribadi yang memiliki kemauan kuat dan tidak mudah menyerah.
Ketika menghadapi persoalan, pemilik weton ini konon lebih terdorong untuk mencari jalan keluar daripada terus larut dalam keadaan yang membuatnya terpuruk.
Karakter tersebut dipercaya turut terlihat ketika mereka menghadapi pengkhianatan dari orang terdekat.
Pada awalnya, Minggu Pahing tentu dapat merasakan kekecewaan yang mendalam.
Namun, setelah emosi mulai mereda, mereka dipercaya cenderung mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi.
Mereka dapat mempertanyakan kesalahan yang terjadi, mengambil pelajaran dari pengalaman tersebut, kemudian menentukan langkah yang harus dilakukan selanjutnya.
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Jawa Pos
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