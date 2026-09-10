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Aulia Rahmi
Jumat, 11 September 2026 | 00.14 WIB

6 Zodiak Diramal Dapat Kerja Baru Bergaji Besar di September 2026, Karier dan Penghasilan Meningkat!

Ilustrasi Kerja Baru Bergaji Besar (magnific) - Image

Ilustrasi Kerja Baru Bergaji Besar (magnific)

JawaPos.com - Lamaran telah dikirim, wawancara telah dilakukan, bahkan berbagai peluang sudah dicoba, tetapi hasilnya masih belum sesuai harapan.

Namun, perubahan dapat datang ketika seseorang mulai membuka diri terhadap kesempatan yang sebelumnya tidak terpikirkan.

September 2026 disebut-sebut membawa energi baru bagi sejumlah zodiak, khususnya dalam urusan pekerjaan dan penghasilan.

Beberapa zodiak diprediksi memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh tawaran pekerjaan, menemukan lingkungan kerja yang lebih baik, atau bahkan membuka jalan menuju sumber penghasilan baru.

Menariknya, peluang tersebut tidak hanya berkaitan dengan orang yang sedang menganggur.

Mereka yang sudah bekerja juga dapat menemukan kesempatan untuk memperoleh posisi baru, pekerjaan dengan penghasilan lebih baik, atau lingkungan profesional yang lebih sesuai dengan kemampuan dan tujuan hidupnya.

Dalam astrologi, gambaran seperti ini tentu tidak dapat dijadikan kepastian mengenai masa depan.

Karier tetap dipengaruhi oleh kemampuan, usaha, pengalaman, keputusan, dan kondisi pasar kerja.

Meski demikian, pembahasan mengenai 6 zodiak berikut dapat menjadi bacaan reflektif sekaligus dorongan untuk lebih peka melihat peluang yang muncul pada September 2026.

Inilah 6 zodiak yang berpotensi dapat kerja dengan gai besar dihimpun dari kanal YouTube Marcel Wen pada Kamis (10/09).

1. Gemini

Gemini menjadi salah satu zodiak yang disebut memiliki peluang menarik dalam urusan pekerjaan pada September 2026.

Karakter Gemini yang ambisius membuatnya cenderung tidak mudah menyerah ketika menginginkan sesuatu.

Ketika sudah menetapkan tujuan, ia dapat berusaha keras agar target tersebut benar-benar tercapai.

Sifat pekerja keras, gigih, dan berani mencoba dapat menjadi modal penting ketika kesempatan baru datang.

Editor: Novia Tri Astuti
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