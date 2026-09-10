Ramalan Shio Jumat 11 September 2026: Tikus, Ular, Anjing, Kerbau, Naga, Ayam

ilustrasi 12 tanda shio. (Freepik)

JawaPos.com – Mengalami kebuntuan menulis? Mungkin shio Ular terlalu banyak berpikir.

Di sisi lain, kasih sayang yang shio Anjing temui di rumah memberikan kelegaan.

Berikut ini ramalan shio pada hari Jumat 11 September 2026 untuk orang-orang dengan tahun kelahiran Tikus, Ular, Anjing, Kerbau, Naga, dan Ayam.

Dikutip Horoscope, ramalan ini mungkin akan terjadi pada kehidupan Anda.

Tetapi, perlu diingat bahwa hasil tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Tikus - 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Ketika perubahan terjadi banyak, kata-katamu sedikit.