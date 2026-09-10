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Shania Vivi Armylia Putri
Kamis, 10 September 2026 | 21.23 WIB

12 Zodiak Punya Tren Kesehatan Perbedaan, Mana yang Bikin Anda Ikut FOMO

Ilustrasi makan salad/Magnific - Image

Ilustrasi makan salad/Magnific

JawaPos.com-Selalu ada yang baru dalam membangun tren kesehatan. Mulai dari meal prep, peri ke gym, kelas latihan intens, minuman berenergi, sampai clean eating.

Tidak hanya FOMO untuk diikuti, tren kesehatan setidaknya bermanfaat untuk kesehatan dan sebagai investasi jangka panjang.

Tren olahraga membentuk seseorang menjadi lebih disiplin, ingin tampil lebih baik, membuang rasa malas, dan membuat tubuh menjadi lebih sehat.

Berdasarkan informasi dari laman .yourtango yang dikutip pada (10/9) berikut adalah tren kesehatan dari masing-masing zodiak yang membuat mereka FOMO dan termotivasi untuk hidup lebih sehat. 

Aries adalah sosok yang sangat menyukai rutinitas. Mereka harus makan berapa kali dalam sehari dan harus berhenti makan pada waktu tertentu. Sehingga, saat memiliki obsesi terhadap kesehatan, aries akan diet ketat dengan mengatur waktu makan.

Taurus lebih suka makan apapun yang mereka inginkan. Namun, mereka rutin melakukan meditasi dan self care yang membuat mereka merasa nyaman. Jika mereka memiliki obsesi terhadap kesehatan, hal tersebut berkaitan dengan menarik diri sejenak, melakukan refleksi ke dalam diri, dan bermeditasi ke dalam keheningan.

Gemini memiliki obsesi kesehatan melakukan senam aerobik. Mereka akan menonton tutorial senam aerobik setiap hari. Bagi gemini, kebiasaan ini dapat membuat fisik dan mental mereka bisa kembali fit dan bugar.

Cancer memiliki obsesi kesehatan dengan mengkonsumsi makanan bersih dan alami. Anda sangat memperhatikan kesehatan dan dengan senang hati mengikuti tren gaya hidup sehat. Anda bersedia makan hidangan asalkan berasal dari olahan bahan organik. 

Leo melakukan tren kesehatan dengan cara mereka sendiri. Leo terkenal sangat percaya diri terhadap kondisi fisik dan mentalnya. Mereka memilih jalan tengah yang tidak berlebihan, tetapi juga tidak kekurangan. 

Virgo terobsesi untuk memiliki bentuk tubuh yang ideal. Mereka terobsesi dengan diet dan tidak melakukannya secara hati-hati. Virgo cenderung menjadi pribadi yang impulsif dan kerap berolahraga secara berlebihan sampai menunjukkan perilaku yang ekstrem.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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