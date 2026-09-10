Ramalan Kesehatan Zodiak Capricorn Kamis, 10 September 2026: Jaga Keseimbangan dan Energi

JawaPos.com - Kesehatan Capricorn pada Kamis, 10 September 2026 perlu mendapatkan perhatian, terutama dalam menjaga keseimbangan antara pekerjaan, waktu istirahat, dan kebutuhan pribadi.

Ramalan AstroTalk memberikan skor 60 persen untuk kesehatan Capricorn sehingga kemampuan mengatur ritme aktivitas menjadi penting agar tubuh tidak terlalu terbebani.

Capricorn memang dikenal mampu bertahan menghadapi banyak tanggung jawab, tetapi daya tahan tersebut tetap memiliki batas yang perlu diperhatikan.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Capricorn pada Kamis, 10 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Ketika pekerjaan sedang padat, Capricorn mungkin cenderung mengesampingkan kebutuhan diri sendiri karena merasa masih banyak tugas yang harus diselesaikan.

Kebiasaan tersebut sebaiknya mulai dikurangi agar tubuh tidak terus menerima tekanan tanpa mendapatkan waktu pemulihan yang cukup.

Jika rasa lelah mulai muncul, berikan kesempatan kepada diri sendiri untuk berhenti sejenak sebelum kembali menjalankan aktivitas.