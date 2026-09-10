Ramalan Kesehatan Zodiak Libra Kamis, 10 September 2026: Jaga Pola Makan dan Istirahat

JawaPos.com - Kesehatan Libra pada Kamis, 10 September 2026 menjadi bagian yang perlu mendapatkan perhatian lebih, terutama berkaitan dengan pola makan dan kenyamanan tubuh.

Pergerakan Matahari disebut dapat membuat Libra lebih peka terhadap kondisi pencernaan sehingga makanan yang dikonsumsi sebaiknya dipilih dengan lebih cermat.

Kesibukan sepanjang hari jangan sampai membuat Libra melewatkan waktu makan atau memilih makanan secara sembarangan hanya karena ingin menghemat waktu.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Libra pada Kamis, 10 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Tubuh tetap membutuhkan asupan yang cukup agar energi dapat digunakan untuk menjalani berbagai aktivitas.

Karena itu, Libra dapat memulai pagi dengan pilihan makanan yang ringan tetapi tetap memberikan nutrisi yang dibutuhkan tubuh.

Buah dapat menjadi salah satu pilihan sederhana yang mudah dikonsumsi, baik secara langsung maupun dipadukan dengan yogurt atau makanan lain yang sesuai.