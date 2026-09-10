Bukan Sekadar Hoki, 5 Zodiak Ini Diprediksi Dapat Uang Dadakan September 2026

JawaPos.com - Seseorang mungkin sedang menunggu pembayaran, mengejar pekerjaan, menyelesaikan proyek, atau bahkan tidak sedang mengharapkan apa pun, tetapi tiba-tiba mendapatkan pemasukan tambahan.

Dalam pembacaan tarot kali ini, terdapat 5 zodiak yang disebut memiliki energi finansial menarik pada September 2026 dilansir dari YouTube Ryan Mercury.

Kelima zodiak tersebut adalah Libra, Aquarius, Pisces, Gemini, dan Leo.

Masing-masing mendapatkan kartu tarot yang berbeda sehingga gambaran mengenai datangnya uang dadakan juga memiliki cerita tersendiri.

Ada yang disebut memperoleh pemasukan dari dua arah, mendapatkan bantuan setelah melewati masa sulit, menerima uang dari seseorang, hingga menikmati hasil dari perjuangan yang sudah dilakukan sebelumnya.

Meski terdengar menjanjikan, ramalan zodiak dan tarot tetap bersifat hiburan dan tidak dapat dianggap sebagai kepastian mengenai masa depan.

Jika benar terdapat kesempatan finansial pada September 2026, keputusan tetap sebaiknya dibuat berdasarkan kondisi dan pertimbangan yang nyata.

1. Libra, Dua Arah Rezeki Bisa Terbuka Bersamaan

Libra menjadi zodiak pertama yang disebut berpeluang mendapatkan uang dadakan pada September 2026.

Kartu yang muncul adalah Two of Swords, sebuah simbol yang dalam pembacaan kali ini dikaitkan dengan angka dua dan datangnya peluang dari lebih dari satu arah.

Karena itu, Libra digambarkan tidak hanya memiliki satu kemungkinan pemasukan.

Energi kartu tersebut dapat menggambarkan dua sumber rezeki yang muncul dalam waktu berdekatan.

Bentuknya bisa beragam, seperti pembayaran yang sebelumnya tertunda, bonus, pekerjaan tambahan, komisi, atau peluang lain yang memberikan keuntungan secara finansial.

Hal menariknya, pemasukan tersebut dapat muncul ketika Libra sedang tidak terlalu memperkirakannya.