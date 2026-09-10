Inilah 5 Zodiak Paling Hoki yang Jadi Incaran Rezeki dan Peluang Besar Sepanjang September 2026

JawaPos.com - Bulan september 2026 membawa cerita keberuntungan yang berbeda bagi setiap zodiak.

Ada yang mulai melihat hasil dari usaha sebelumnya, ada pula yang berpeluang memperoleh pemasukan, pencapaian, atau bantuan dari seseorang yang tidak disangka-sangka.

Dalam pembacaan tarot kali ini, lima zodiak disebut memiliki energi paling kuat dalam urusan rezeki dan peluang besar.

Taurus mendapatkan Seven of Pentacles, Virgo memperoleh Nine of Pentacles, Leo dengan Six of Wands, Capricorn melalui Four of Pentacles, sedangkan Scorpio mendapatkan Six of Cups.

5 kartu tersebut memiliki simbol dan makna yang berbeda sebagaimana yang dilansir dari YouTube Ryan Mercury pada Rabu (09/09).

Ada yang menggambarkan hasil kerja keras, kemakmuran, kemenangan, kestabilan finansial, hingga kebaikan dari seseorang pada masa lalu.

Lantas, siapa saja zodiak yang disebut menjadi incaran rezeki dan peluang besar sepanjang September 2026?

1. Taurus

Taurus menjadi zodiak pertama yang mendapatkan sorotan dalam pembacaan tarot September 2026.

Kartu Seven of Pentacles muncul sebagai simbol yang berkaitan dengan hasil, kesabaran, investasi, serta buah dari sesuatu yang telah dirawat dalam waktu cukup panjang.

Energi kartu ini menunjukkan bahwa usaha yang selama ini dilakukan Taurus berpotensi mulai memperlihatkan hasil.

Dalam urusan rezeki, Seven of Pentacles dapat menggambarkan bertambahnya simpanan atau datangnya pemasukan yang sebelumnya belum diperhitungkan.

Taurus mungkin saja mendapatkan hasil dari pekerjaan, usaha sampingan, proyek, atau keputusan finansial yang pernah dilakukan sebelumnya.

Karena itu, keberuntungan yang datang tidak selalu berbentuk uang secara tiba-tiba, tetapi dapat berupa hasil nyata dari proses yang telah dibangun.