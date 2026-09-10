Ramalan Zodiak Aries dan Taurus 10 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Transit planet ini mungkin akan menambah keseruan dalam kehidupan zodiak aries. Hari ini, aries akan aktif secara sosial dan mengenal orang-orang yang memiliki minat serupa.

Teman dan keluarga akan menjadi sumber kebahagiaan aries hari ini. Jadi, cobalah menghabiskan waktu sebanyak mungkin bersama mereka. Jika sudah menikah atau memiliki pasangan, ini adalah hari yang sempurna untuk pergi makan malam romantis dengan pasangan.

Zodiak taurus tidak akan terbebani oleh hal-hal negatif, dan memiliki keinginan untuk mengatur hidup sendiei. Pilih satu aspek kehidupan yang paling berantakan, kemudian arsipkan, beri label, anggarkan, sortir, dan kategorikan semuanya.

Melakukannya akan membuat taurus memulai hari berikutnya dengan lebih segar. Hal ini akan mempermudah san juga meningkatkan produktivitas taurus di masa depan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries dan Taurus pada Kamis, 10 September 2026.

Aries (21 Maret – 19 April)

Beberapa ketegangan yang terjadi dalam kehidupan percintaan zodiak aries akhirnya telah mereda. Terkait karir, rasa percaya diri dan tekad yang kuat akan memungkinkan aries untuk mengatasi situasi sulit di tempat kerja.

Sementara itu, cobalah melakukan aktivitas yang akan membuat aries merasa hidup dan muda kembali. Terkait keuangan, saat ini tepat untuk menjual lahan karena transaksi terkait properti akan menghasilkan keuntungan.

Cinta Aries