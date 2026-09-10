Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Dea Agustin Adrianingtyas
Kamis, 10 September 2026 | 13.14 WIB

Ramalan Zodiak Taurus 10 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Taurus (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Taurus (magnific)

JawaPos.com – Kesuksesan zodiak taurus dapat memicu aspirasi baru untuk meningkatkan status sosial dan ekonomi. Taurus seharusnya merasa sangat bertekad dan percaya diri tentang masa depan. Rencana taurus akan berjalan dengan baik. 

Tingkat intuisi yang tinggi .embuat taurus dapat merasakan apa yang keluarga pikirkan dan rasakan. Karir dan hubungan asmara taurus juga tampak menjanjikan. 

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Taurus pada Kamis, 10 September 2026.

Taurus (20 April – 20 Mei)

Suasana romantis kembali terasa, karena masalah dan ketegangan zodiak taurus dengan pasangan mereda. Terkait karir, motivasi yang tinggi akan membuat taurus mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai tenggat waktu.

Sementara itu, kondisi mental akan memberdayakan taurus untuk mencapai aspirasi serta mengatur kesehatan. Terkait keuangan, periode ini tepat untuk menyelesaikan transaksi properti serta melakukan penjualan lahan. 

Cinta Taurus 

Hari ini, masalah dan ketegangan dengan pasangan akan mereda dan suasana romantis kembali terasa. Teruslah berkomunikasi secara terbuka dan jujur ​​dengan pasangan, sehingga tingkat stres taurus menurun dan kehangatan kembali ke tingkat normalnya.

Karir Taurus

Energi dan motivasi yang tinggi akan memungkinkan taurus menyelesaikan pekerjaan secara tepat waktu. Namun, taurus perlu sedikit berinovasi untuk memberikan hasil yang melampaui harapan. 

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Taurus Besok Kamis, 10 September 2026: Jangan Simpan Masalah Sendiri - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Taurus Besok Kamis, 10 September 2026: Jangan Simpan Masalah Sendiri

Rabu, 9 September 2026 | 23.29 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Taurus Rabu, 9 September 2026: Bangun Kebiasaan Sehat Perlahan - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Taurus Rabu, 9 September 2026: Bangun Kebiasaan Sehat Perlahan

Rabu, 9 September 2026 | 18.03 WIB

Ramalan Keuangan Zodiak Taurus Rabu, 9 September 2026: Bedakan Kebutuhan dan Keinginan - Image
Zodiak

Ramalan Keuangan Zodiak Taurus Rabu, 9 September 2026: Bedakan Kebutuhan dan Keinginan

Rabu, 9 September 2026 | 18.02 WIB

Terpopuler

Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar - Image
1

Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar

2

Viral Pernyataan Pribadi Deputi Bakom soal Antek Asing di Balik Erupsi 6 Gunung Api di Indonesia

3

Prediksi Skor Bournemouth vs Lincoln City di Carabao Cup: The Cherries Menang Lewat Adu Penalti

4

Kronologi Kecelakaan Maut BYD M6 di Kembangan Jakbar, Ibu dan Anak Meninggal di TKP

5

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

6

Prediksi Skor Fenerbahce vs Roma di Liga Champions: Duel Seru Berpotensi Seri

7

Kasus Keracunan MBG Berastagi Sisakan Masalah Serius, Siswa Alami Gangguan Saraf hingga Jantung

8

Prediksi Skor Sporting Lisbon vs Galatasaray di Liga Champions: Leões Sikat Tim Tamu di Kandang

9

Prediksi Skor Crystal Palace vs Middlesbrough di Carabao Cup: The Boro Siap Permalukan Tuan Rumah

10

Polisi Sebut Human Error Dibalik Kecelakaan Maut BYD M6 yang Tewaskan Sekeluarga di Kembangan Jakbar

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore