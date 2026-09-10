Ramalan Zodiak Aquarius 10 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aquarius (Magnific/Pikisuperstar)
JawaPos.com - Hari ini, zodiak Aquarius adalah sosok yang 'murah'. Aquarius mungkin berjanji akan selalu siap membantu keluarga yang membutuhkan bantuan dan dukungan.
Kemungkinan, Aquarius sedang mempertimbangkan memberikan uang atau waktu untuk tujuan yang mulia. Cobalah menyumbangkan sumber daya dan waktu kepada badan amal. Aquarius akan merasakan efek positif pada diri sendiri, seperti yang dialami oleh penerima.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius pada Kamis, 10 September 2026.
Aquarius (20 Januari – 18 Februari)
Zodiak Aquarius dan pasangan perlu menghargai stabilitas yang diberikan oleh hubungan saat ini. Terkait karir, perubahan pada pekerjaan akan memungkinkan Aquarius meraih kesuksesan profesional.
Sementara itu, tingkatkan aktivitas fisik untuk meraih kebugaran fisik yang diinginkan. Pada sisi keuangan, Aquarius akan mendapat uang secara tidak terduga di luar pendapatan sendiri.
Cinta Aquarius
Aquarius perlu duduk santai bersama pasangan dan mengenang masa-masa awal hubungan yang menyenangkan.
Aquarius dan pasangan bisa mengenang kembali perasaan dan ketertarikan di awal hubungan, dan mengingatnya dengan penuh kasih sayang. Jangan lupa juga untuk menghargai stabilitas yang diberikan oleh hubungan saat ini.
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Jawa Pos
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