8 Weton Pilihan yang Diprediksi Punya Kekayaan Melimpah dan Sulit Tersalip

JawaPos.com – Weton dalam tradisi Jawa tidak hanya digunakan untuk mengetahui hari kelahiran seseorang. Dalam Primbon Jawa, weton juga kerap dikaitkan dengan watak, karakter, perjalanan hidup, hingga urusan rezeki.

Sebagian masyarakat percaya bahwa kombinasi hari dan pasaran tertentu mempunyai karakter yang dianggap mendukung datangnya keberuntungan. Ada weton yang dipercaya mudah menemukan peluang, memiliki jaringan luas, atau mempunyai kemampuan berdagang yang kuat.

Ramalan tersebut bahkan menggambarkan beberapa weton sebagai sosok yang memiliki potensi menjadi sangat makmur. Rezekinya disebut dapat berkembang seiring waktu apabila kemampuan dan karakter positif yang dimiliki dimanfaatkan dengan baik.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat delapan weton yang disebut memiliki peluang besar menjadi sosok dengan kekayaan berlimpah menurut Primbon Jawa.

1. Senin Legi – Pandai Membuka Peluang Senin Legi disebut sebagai salah satu weton yang mempunyai karakter mendukung kelancaran rezeki. Pemilik weton ini digambarkan cukup cerdas dalam membaca keadaan dan mampu mencari alternatif ketika menghadapi kesulitan.

Kemampuan melihat peluang menjadi salah satu keunggulan yang dipercaya melekat pada mereka. Karena itu, bidang perdagangan, bisnis, maupun pekerjaan yang menuntut kemampuan mengambil keputusan dianggap sesuai dengan karakter Senin Legi.

Perpaduan antara usaha, kecerdikan, dan keberanian mengambil kesempatan membuat weton ini dipercaya mempunyai peluang untuk meningkatkan kondisi finansial secara bertahap.

2. Rabu Pahing – Disebut Punya Magnet Kekayaan Rabu Pahing juga masuk dalam daftar weton yang dianggap mempunyai keberuntungan finansial kuat. Orang yang lahir pada weton ini digambarkan memiliki daya tarik serta kemampuan membangun kepercayaan dengan orang lain.

Karakter tersebut dipercaya dapat memudahkan mereka memperoleh dukungan ketika menjalankan pekerjaan atau usaha. Hubungan baik dengan rekan, mitra, maupun lingkungan sekitar bisa menjadi pintu munculnya kesempatan baru.