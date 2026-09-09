5 Weton Langka yang Konon Bawa Hoki Besar, Rezeki Datang dari Arah Tak Terduga

Weton langka yang mendatangkan uang dan kesuksesan./Freepik.
JawaPos.com – Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton kerap digunakan untuk membaca karakter dan kecenderungan peruntungan seseorang berdasarkan kombinasi hari lahir dan pasaran.
Selain karakter, sejumlah perhitungan dalam primbon juga mengaitkan weton tertentu dengan rezeki, keberuntungan, karier, hingga kemampuan seseorang dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan.
Ada pula weton yang dipercaya mempunyai peruntungan istimewa. Pemiliknya disebut memiliki peluang lebih besar untuk menemukan kesempatan baik, termasuk rezeki yang datang melalui jalan yang tidak selalu diperkirakan sebelumnya.
Meski demikian, berbagai penafsiran mengenai weton merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan masyarakat Jawa. Ramalan tersebut tidak dapat dijadikan kepastian mengenai masa depan seseorang.
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Dikutip dari tayangan YouTube NGAOS JAWA, terdapat lima weton yang disebut memiliki karakter dan peruntungan yang berkaitan dengan rezeki serta kesuksesan.
Berikut daftarnya:
Rabu Pahing mempunyai jumlah neptu 16, hasil perpaduan nilai hari Rabu sebesar 7 dan pasaran Pahing sebesar 9.
Dalam penafsiran primbon yang dikutip sumber tersebut, pemilik weton ini digambarkan sebagai pribadi yang tenang, penuh pertimbangan, serta tidak terburu-buru ketika mengambil keputusan.
Mereka juga disebut mempunyai kepekaan dan intuisi yang kuat. Sifat tersebut dipercaya membantu Rabu Pahing dalam membaca keadaan dan menentukan langkah yang dianggap paling menguntungkan.
Dari sisi rezeki, Rabu Pahing disebut berpeluang memperoleh kesempatan yang datang secara tidak terduga. Bantuan dari orang lain, tawaran pekerjaan, maupun peluang usaha dapat menjadi pintu masuk menuju kondisi yang lebih baik.
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Jawa Pos
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