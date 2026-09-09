Tak Perlu Riasan Tebal, 7 Weton Ini Konon Memiliki Pesona Alami yang Kuat

JawaPos.com – Daya tarik seseorang tidak selalu berkaitan dengan riasan wajah, pakaian mewah, atau penampilan yang mencolok. Ada orang yang justru mampu menarik perhatian hanya melalui sikap, pembawaan, cara berbicara, dan ketenangan yang terpancar dari dirinya.

Dalam tradisi dan kepercayaan masyarakat Jawa, karakter serta aura seseorang kerap dikaitkan dengan weton kelahirannya. Primbon Jawa menggambarkan sejumlah weton sebagai pribadi yang memiliki pembawaan menarik, sehingga pesonanya dipercaya tetap terlihat meskipun tampil sederhana.

Tentu saja, pandangan tersebut merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan budaya, bukan ukuran ilmiah mengenai kecantikan seseorang.

Dikutip dari akun YouTube NGAOS JAWA, terdapat tujuh weton yang dipercaya mempunyai pesona alami dan daya tarik kuat. Berikut uraiannya.

1. Kamis Legi Kamis Legi mempunyai neptu 13, yang berasal dari nilai Kamis sebesar 8 dan Legi sebesar 5.

Dalam gambaran primbon Jawa, pemilik weton ini dikaitkan dengan karakter lakune lintang, yang sering dimaknai seperti bintang yang bersinar dengan tenang.

Mereka cenderung tidak banyak bicara dan lebih suka menyampaikan sesuatu secara seperlunya. Namun, ketika berbicara, perkataannya dianggap memiliki makna sehingga mudah meninggalkan kesan bagi orang lain.

Sikap ramah, rendah hati, serta kecenderungan membantu orang di sekitarnya menjadi bagian dari daya tarik mereka. Tidak mengherankan jika sosok Kamis Legi dipercaya mudah membuat orang lain merasa nyaman ketika berada di dekatnya.

2. Rabu Pahing Rabu Pahing memiliki neptu 16, hasil perpaduan Rabu dengan nilai 7 dan Pahing dengan nilai 9.