Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Mohammad Maulana Iqbal
Kamis, 10 September 2026 | 01.42 WIB

Tak Perlu Riasan Tebal, 7 Weton Ini Konon Memiliki Pesona Alami yang Kuat

Weton dengan pesona sejati yang tetap memikat meski tanpa make up - Image

Weton dengan pesona sejati yang tetap memikat meski tanpa make up

JawaPos.com – Daya tarik seseorang tidak selalu berkaitan dengan riasan wajah, pakaian mewah, atau penampilan yang mencolok. Ada orang yang justru mampu menarik perhatian hanya melalui sikap, pembawaan, cara berbicara, dan ketenangan yang terpancar dari dirinya.

Dalam tradisi dan kepercayaan masyarakat Jawa, karakter serta aura seseorang kerap dikaitkan dengan weton kelahirannya. Primbon Jawa menggambarkan sejumlah weton sebagai pribadi yang memiliki pembawaan menarik, sehingga pesonanya dipercaya tetap terlihat meskipun tampil sederhana.

Tentu saja, pandangan tersebut merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan budaya, bukan ukuran ilmiah mengenai kecantikan seseorang.

Dikutip dari akun YouTube NGAOS JAWA, terdapat tujuh weton yang dipercaya mempunyai pesona alami dan daya tarik kuat. Berikut uraiannya.

1. Kamis Legi

Kamis Legi mempunyai neptu 13, yang berasal dari nilai Kamis sebesar 8 dan Legi sebesar 5.

Dalam gambaran primbon Jawa, pemilik weton ini dikaitkan dengan karakter lakune lintang, yang sering dimaknai seperti bintang yang bersinar dengan tenang.

Mereka cenderung tidak banyak bicara dan lebih suka menyampaikan sesuatu secara seperlunya. Namun, ketika berbicara, perkataannya dianggap memiliki makna sehingga mudah meninggalkan kesan bagi orang lain.

Sikap ramah, rendah hati, serta kecenderungan membantu orang di sekitarnya menjadi bagian dari daya tarik mereka. Tidak mengherankan jika sosok Kamis Legi dipercaya mudah membuat orang lain merasa nyaman ketika berada di dekatnya.

2. Rabu Pahing

Rabu Pahing memiliki neptu 16, hasil perpaduan Rabu dengan nilai 7 dan Pahing dengan nilai 9.

Weton ini dalam primbon dikaitkan dengan lakune banyu, yakni gambaran karakter yang mampu menyesuaikan diri seperti air.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Disukai Banyak Orang, 7 Weton Ini Dipercaya Memiliki Pesona Alami Menurut Primbon Jawa - Image
Zodiak

Disukai Banyak Orang, 7 Weton Ini Dipercaya Memiliki Pesona Alami Menurut Primbon Jawa

Rabu, 19 Agustus 2026 | 05.26 WIB

5 Weton yang Dipercaya Memiliki Pesona Alami dan Mampu Menarik Perhatian Banyak Orang - Image
Zodiak

5 Weton yang Dipercaya Memiliki Pesona Alami dan Mampu Menarik Perhatian Banyak Orang

Minggu, 12 Juli 2026 | 03.23 WIB

5 Weton yang Memiliki Pesona Alami dan Mudah Memikat Hati Lawan Jenis - Image
Zodiak

5 Weton yang Memiliki Pesona Alami dan Mudah Memikat Hati Lawan Jenis

Jumat, 10 Juli 2026 | 21.16 WIB

Terpopuler

Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar - Image
1

Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar

2

Prediksi Skor Espanyol vs Sevilla di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Curi Poin di RCDE Stadium

3

Kronologi Kecelakaan Maut BYD M6 di Kembangan Jakbar, Ibu dan Anak Meninggal di TKP

4

Prediksi Skor Marseille vs Paris FC di Liga Prancis: Kans Les Phocéens Pesta Gol di Stade Velodrome

5

Prediksi Skor Cagliari vs Lecce di Liga Italia: Duel Ketat di Sardinia Bisa Berakhir Imbang

6

Prediksi Skor Bournemouth vs Lincoln City di Carabao Cup: The Cherries Menang Lewat Adu Penalti

7

Kasus Keracunan MBG Berastagi Sisakan Masalah Serius, Siswa Alami Gangguan Saraf hingga Jantung

8

Viral Pernyataan Pribadi Deputi Bakom soal Antek Asing di Balik Erupsi 6 Gunung Api di Indonesia

9

Prediksi Skor AEK Athens vs LASK Linz di Liga Champions: Tuan Rumah Pesta Gol!

10

Raditya Dika Gagal Pulang ke Indonesia, Pesawat dari Doha Putar Balik Usai 4 Jam di Udara

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore