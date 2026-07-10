5 Weton yang Memiliki Pesona Alami dan Mudah Memikat Hati Lawan Jenis

Ilustrasi weton yang memiliki daya tarik alami yang membuat lawan jenis luluh dengan pesonanya (freepik/jcomp)
JawaPos.com - Dalam tradisi perhitungan weton Jawa, yang merupakan perpaduan antara hari lahir dan pasaran, dipercaya bahwa setiap individu memiliki karakter, aura, serta pesona yang berbeda-beda sejak dilahirkan.
Beberapa weton diyakini mempunyai daya tarik yang begitu kuat. Pesona tersebut tidak hanya terlihat dari penampilan fisik, tetapi juga terpancar dari kepribadian dan energi yang mampu menyentuh perasaan orang lain.
Pemilik weton ini kerap tampil apa adanya, namun kehadirannya mampu mencuri perhatian dan membuat orang lain merasa tertarik dalam waktu singkat.
Keistimewaan tersebut dipercaya bukan semata-mata berkaitan dengan keberuntungan atau cerita turun-temurun, melainkan mencerminkan energi dan nilai spiritual yang diyakini ikut membentuk sifat seseorang sejak lahir.
Di antara berbagai weton yang ada, terdapat lima weton yang sering disebut memiliki pesona paling menonjol. Lalu, weton apa saja yang dipercaya mempunyai daya tarik alami hingga mampu membuat lawan jenis terpikat hanya dengan sekali pandang?
Dirangkum dari tayangan kanal YouTube Panggilan Leluhur, berikut lima weton yang diyakini memiliki pesona alami sehingga mampu memikat perhatian dan membuat siapa pun terkesan sejak pandangan pertama.
1. Jumat Kliwon
Seseorang dengan weton Jumat Kliwon sendiri dikenal memiliki persona yang luar biasa kuat.
Bukan karena penampilan yang mencolok, bukan pula karena tutur katanya yang manis, namun dari aura yang terpancar dalam diam.
Tatapan mata mereka yang dalam seperti mengandung rahasia semesta. Ada ketenangan yang justru membuat orang lain tergetar.
Yang hanya sekali pandang atau melihatnya saja dapat membuat hati tertarik tanpa bisa menjelaskan suatu alasannya.
Mereka tak perlu berusaha keras dan terlihat menarik karena daya tarik itu sudah melekat sejak lahir secara alami.
Mereka memiliki jumlah neptu sejumlah 14 yang berasal dari hari Jumat berjumlah 6 dan pasaran Kliwon berjumlah 8.
Jumlah angka neptu ini dipercaya membawa sifat tenang namun tajam, misterius tapi penuh cinta kasih. Mereka bukanlah tipe yang mudah ditebak.
Prediksi Bursa Taruhan Prancis vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Bisa Paksa Les Blues Main Lebih dari 90 Menit
Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah
Prediksi Skor Prancis vs Maroko di Perempat Final Piala Dunia 2026: Deja Vu atau Pembuktian Singa Atlas
Artis Arie Nugroho dan Windy Wulandari Berduka Yogi Rahmat Meninggal Dunia
Prediksi Bursa Taruhan Spanyol vs Belgia di Piala Dunia 2026: La Roja Dijagokan Melaju ke Semifinal
10 Besar Penjualan Mobil Juni 2026: BYD Comeback jadi Merek Tiongkok Terlaris Kalahkan Jaecoo
Polisi Temukan Uang Rp60 Miliar di Cafe de Clan Jaksel, Diangkut Pakai 3 Mobil
Prediksi Susunan Pemain Norwegia vs Inggris di Piala Dunia 2026: Lomba Sihir Erling Haaland dan Harry Kane ke Semifinal!
Viral dr. Anggi Aprilyani Masuk Gereja, Tuai Tudingan Penistaan Agama
Gosip Perselingkuhan Lionel Messi Memanas, Sang Istri Tanggapi Rumor Skandal Suami dengan Jurnalis Argentina