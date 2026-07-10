5 Weton yang Memiliki Pesona Alami dan Mudah Memikat Hati Lawan Jenis

JawaPos.com - Dalam tradisi perhitungan weton Jawa, yang merupakan perpaduan antara hari lahir dan pasaran, dipercaya bahwa setiap individu memiliki karakter, aura, serta pesona yang berbeda-beda sejak dilahirkan.

Beberapa weton diyakini mempunyai daya tarik yang begitu kuat. Pesona tersebut tidak hanya terlihat dari penampilan fisik, tetapi juga terpancar dari kepribadian dan energi yang mampu menyentuh perasaan orang lain.

Pemilik weton ini kerap tampil apa adanya, namun kehadirannya mampu mencuri perhatian dan membuat orang lain merasa tertarik dalam waktu singkat.

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Keistimewaan tersebut dipercaya bukan semata-mata berkaitan dengan keberuntungan atau cerita turun-temurun, melainkan mencerminkan energi dan nilai spiritual yang diyakini ikut membentuk sifat seseorang sejak lahir.

Di antara berbagai weton yang ada, terdapat lima weton yang sering disebut memiliki pesona paling menonjol. Lalu, weton apa saja yang dipercaya mempunyai daya tarik alami hingga mampu membuat lawan jenis terpikat hanya dengan sekali pandang?