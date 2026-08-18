Disukai Banyak Orang, 7 Weton Ini Dipercaya Memiliki Pesona Alami Menurut Primbon Jawa

JawaPos.com - Dalam tradisi Jawa, weton tidak hanya digunakan sebagai penanda hari kelahiran. Perpaduan antara hari dan pasaran juga dipercaya memiliki kaitan dengan karakter, pembawaan, serta kecenderungan seseorang dalam menjalani kehidupan.

Salah satu hal yang kerap dibahas dalam primbon adalah mengenai karisma dan daya tarik seseorang. Beberapa weton dipercaya memiliki pembawaan yang membuat orang lain merasa nyaman, tertarik untuk berinteraksi, bahkan mudah mengingat kehadirannya.

Meski demikian, pandangan tersebut merupakan bagian dari kepercayaan dan budaya Jawa, sehingga tidak dapat dijadikan ukuran pasti mengenai kepribadian seseorang.

Dikutip dari akun YouTube Nguri Jawen, berikut tujuh weton yang disebut memiliki karisma kuat dan mudah mendapatkan perhatian menurut primbon Jawa.

1. Jumat Legi Jumat Legi dipercaya mempunyai aura yang teduh dan menenangkan. Pemilik weton ini tidak selalu membutuhkan penampilan mencolok untuk mendapatkan perhatian karena pesonanya justru muncul dari sikap yang tenang.

Perpaduan Jumat dan Legi dalam kepercayaan tradisional Jawa sering dikaitkan dengan sifat lembut, menyenangkan, dan membawa ketenteraman.

Karakter tersebut membuat Jumat Legi kerap dianggap sebagai sosok yang nyaman dijadikan tempat berbagi cerita. Mereka juga disebut mempunyai kemampuan mendengarkan orang lain tanpa terburu-buru memberikan penilaian.

Menariknya, daya tarik mereka justru dipercaya semakin kuat karena tidak gemar mencari pujian. Sikap rendah hati dan tidak haus sorotan membuat keberadaan mereka terasa natural.

2. Rabu Pon Rabu Pon digambarkan mempunyai pesona yang lebih misterius. Mereka mungkin tidak banyak berbicara, tetapi ketika menyampaikan pendapat, perkataannya sering dianggap memiliki makna.