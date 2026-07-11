Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Leni Setya Wati
Minggu, 12 Juli 2026 | 03.23 WIB

5 Weton yang Dipercaya Memiliki Pesona Alami dan Mampu Menarik Perhatian Banyak Orang

Ilustrasi weton yang memiliki daya tarik alami yang membuat lawan jenis luluh dengan pesonanya (freepik/jcomp) - Image

Ilustrasi weton yang memiliki daya tarik alami yang membuat lawan jenis luluh dengan pesonanya (freepik/jcomp)

JawaPos.com - Dalam perhitungan tradisional Jawa, weton yang merupakan gabungan antara hari lahir dan pasaran diyakini memiliki kaitan dengan karakter, aura, serta kepribadian seseorang. Setiap individu dipercaya memiliki daya tarik dan energi yang berbeda-beda sejak dilahirkan.

Beberapa weton disebut memiliki pesona istimewa yang tidak hanya terlihat dari penampilan luar, tetapi juga terpancar melalui sikap, cara berbicara, dan kepribadian mereka. Kehadiran mereka dianggap mampu memberikan kesan mendalam hingga membuat orang lain mudah tertarik.

Kepercayaan mengenai weton ini tidak hanya berkaitan dengan keberuntungan, tetapi juga menggambarkan nilai budaya dan spiritual yang berkembang dalam masyarakat Jawa mengenai karakter seseorang.

Mengutip kanal YouTube Panggilan Leluhur, berikut lima weton yang dipercaya memiliki daya tarik alami kuat sehingga mampu memikat perhatian orang lain dengan pesona yang dimilikinya.

1. Jumat Kliwon

Seseorang dengan weton Jumat Kliwon sendiri dikenal memiliki persona yang luar biasa kuat.

Bukan karena penampilan yang mencolok, bukan pula karena tutur katanya yang manis, namun dari aura yang terpancar dalam diam.

Tatapan mata mereka yang dalam seperti mengandung rahasia semesta. Ada ketenangan yang justru membuat orang lain tergetar.

Yang hanya sekali pandang atau melihatnya saja dapat membuat hati tertarik tanpa bisa menjelaskan suatu alasannya.

Mereka tak perlu berusaha keras dan terlihat menarik karena daya tarik itu sudah melekat sejak lahir secara alami.

Mereka memiliki jumlah neptu sejumlah 14 yang berasal dari hari Jumat berjumlah 6 dan pasaran Kliwon berjumlah 8.

Jumlah angka neptu ini dipercaya membawa sifat tenang namun tajam, misterius tapi penuh cinta kasih. Mereka bukanlah tipe yang mudah ditebak.

Namun sekali Anda mengenal lebih dalam akan terasa bahwa mereka memiliki hati yang luas dan pemikiran yang begitu mendalam.

Jumat Kliwon adalah sosok yang penuh perhitungan, namun tetap mengedepankan hati nurani. Mereka bisa menjadi teman yang menenangkan sekaligus penasihat yang bijak.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
5 Weton yang Memiliki Pesona Alami dan Mudah Memikat Hati Lawan Jenis - Image
Zodiak

5 Weton yang Memiliki Pesona Alami dan Mudah Memikat Hati Lawan Jenis

Jumat, 10 Juli 2026 | 21.16 WIB

8 Weton yang Diprediksi Memasuki Periode Emas Rezeki pada Usia 50 hingga 70 Tahun Menurut Primbon Jawa dan Pal Srigati - Image
Zodiak

8 Weton yang Diprediksi Memasuki Periode Emas Rezeki pada Usia 50 hingga 70 Tahun Menurut Primbon Jawa dan Pal Srigati

Minggu, 12 Juli 2026 | 01.38 WIB

3 Weton yang Rezekinya di Tahun 2026 Diramalkan Seluas Lautan, Segala Urusan Turut Dilapangkan - Image
Zodiak

3 Weton yang Rezekinya di Tahun 2026 Diramalkan Seluas Lautan, Segala Urusan Turut Dilapangkan

Sabtu, 11 Juli 2026 | 14.18 WIB

Terpopuler

Prediksi Bursa Taruhan Prancis vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Bisa Paksa Les Blues Main Lebih dari 90 Menit - Image
1

Prediksi Bursa Taruhan Prancis vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Bisa Paksa Les Blues Main Lebih dari 90 Menit

2

Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah

3

Prediksi Susunan Pemain Norwegia vs Inggris di Piala Dunia 2026: Lomba Sihir Erling Haaland dan Harry Kane ke Semifinal!

4

Prediksi Bursa Taruhan Spanyol vs Belgia di Piala Dunia 2026: La Roja Dijagokan Melaju ke Semifinal

5

Artis Arie Nugroho dan Windy Wulandari Berduka Yogi Rahmat Meninggal Dunia

6

Polisi Temukan Uang Rp60 Miliar di Cafe de Clan Jaksel, Diangkut Pakai 3 Mobil

7

Prediksi Skor Prancis vs Maroko di Perempat Final Piala Dunia 2026: Deja Vu atau Pembuktian Singa Atlas

8

Tak Singgung Pengunduran Diri, Ini 6 Poin Pernyataan Jampidsus Febrie Adriansyah Usai Rumahnya Digeledah Polisi

9

Prediksi Skor Prancis vs Maroko: Bandar Taruhan Klaim Les Bleus Menang 90 Menit, Opta Beri Peluang Pasti 60,9 Persen

10

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore