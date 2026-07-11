5 Weton yang Dipercaya Memiliki Pesona Alami dan Mampu Menarik Perhatian Banyak Orang

Ilustrasi weton yang memiliki daya tarik alami yang membuat lawan jenis luluh dengan pesonanya (freepik/jcomp)
JawaPos.com - Dalam perhitungan tradisional Jawa, weton yang merupakan gabungan antara hari lahir dan pasaran diyakini memiliki kaitan dengan karakter, aura, serta kepribadian seseorang. Setiap individu dipercaya memiliki daya tarik dan energi yang berbeda-beda sejak dilahirkan.
Beberapa weton disebut memiliki pesona istimewa yang tidak hanya terlihat dari penampilan luar, tetapi juga terpancar melalui sikap, cara berbicara, dan kepribadian mereka. Kehadiran mereka dianggap mampu memberikan kesan mendalam hingga membuat orang lain mudah tertarik.
Kepercayaan mengenai weton ini tidak hanya berkaitan dengan keberuntungan, tetapi juga menggambarkan nilai budaya dan spiritual yang berkembang dalam masyarakat Jawa mengenai karakter seseorang.
Mengutip kanal YouTube Panggilan Leluhur, berikut lima weton yang dipercaya memiliki daya tarik alami kuat sehingga mampu memikat perhatian orang lain dengan pesona yang dimilikinya.
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1. Jumat Kliwon
Seseorang dengan weton Jumat Kliwon sendiri dikenal memiliki persona yang luar biasa kuat.
Bukan karena penampilan yang mencolok, bukan pula karena tutur katanya yang manis, namun dari aura yang terpancar dalam diam.
Tatapan mata mereka yang dalam seperti mengandung rahasia semesta. Ada ketenangan yang justru membuat orang lain tergetar.
Yang hanya sekali pandang atau melihatnya saja dapat membuat hati tertarik tanpa bisa menjelaskan suatu alasannya.
Mereka tak perlu berusaha keras dan terlihat menarik karena daya tarik itu sudah melekat sejak lahir secara alami.
Mereka memiliki jumlah neptu sejumlah 14 yang berasal dari hari Jumat berjumlah 6 dan pasaran Kliwon berjumlah 8.
Jumlah angka neptu ini dipercaya membawa sifat tenang namun tajam, misterius tapi penuh cinta kasih. Mereka bukanlah tipe yang mudah ditebak.
Namun sekali Anda mengenal lebih dalam akan terasa bahwa mereka memiliki hati yang luas dan pemikiran yang begitu mendalam.
Jumat Kliwon adalah sosok yang penuh perhitungan, namun tetap mengedepankan hati nurani. Mereka bisa menjadi teman yang menenangkan sekaligus penasihat yang bijak.
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