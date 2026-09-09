Rezekinya Disebut Mengalir Lebih Mudah, Ini 5 Weton yang Dipercaya Membawa Kekayaan

JawaPos.com – Dalam budaya Jawa, weton tidak sekadar digunakan untuk mengetahui hari kelahiran. Bagi sebagian masyarakat yang masih memegang tradisi, weton juga menjadi bagian dari cara membaca karakter, perjalanan hidup, hingga gambaran mengenai rezeki seseorang.

Primbon Jawa kemudian mengaitkan kombinasi hari dan pasaran tertentu dengan karakter serta potensi kehidupan pemiliknya. Salah satunya adalah kepercayaan mengenai weton yang dianggap mempunyai jalan rezeki lebih kuat.

Meski demikian, ramalan weton merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan budaya, sehingga tidak dapat dijadikan kepastian mengenai kondisi finansial seseorang. Kerja keras, kemampuan mengelola uang, kesempatan, dan berbagai faktor kehidupan tetap memiliki peran penting.

Dikutip dari akun YouTube BUDAYA LIKE, terdapat lima weton yang dipercaya memiliki potensi kekayaan dan keberuntungan finansial sejak lahir.

1. Selasa Pon

Selasa Pon mempunyai neptu 10, yang berasal dari nilai hari Selasa sebesar 3 dan pasaran Pon sebesar 7.

Dalam kepercayaan primbon, pemilik weton ini digambarkan sebagai pribadi yang ulet dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan. Mereka cenderung memilih proses panjang daripada mencari hasil secara instan.

Perjalanan finansial Selasa Pon juga dipercaya berkembang secara bertahap. Masa awal kehidupan mungkin dipenuhi berbagai tantangan, tetapi pengalaman tersebut dianggap mampu membentuk mental yang kuat.

Mereka juga digambarkan cukup berhati-hati dalam menggunakan uang. Sikap tidak mudah tergoda untuk berfoya-foya membuat hasil kerja lebih berpeluang dikumpulkan menjadi aset dalam jangka panjang.