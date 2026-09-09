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Irfan Ferdiansyah
Rabu, 9 September 2026 | 22.36 WIB

Tak Suka Pamer, 7 Weton Ini Disebut Punya Kekayaan yang Terus Bertambah

seseorang yang kekayaannya meningkat pesat./Freepik/z99zoom - Image

seseorang yang kekayaannya meningkat pesat./Freepik/z99zoom

JawaPos.com – Dalam tradisi Jawa, weton merupakan perhitungan hari dan pasaran kelahiran yang kerap dikaitkan dengan karakter serta perjalanan hidup seseorang.

Melalui primbon, sejumlah masyarakat percaya bahwa weton dapat memberikan gambaran mengenai watak, keberuntungan, hingga arah rezeki seseorang.

Menariknya, terdapat weton yang dipercaya mempunyai perjalanan finansial cukup baik. Pemiliknya bukan tipe orang yang gemar memperlihatkan pencapaian kepada orang lain.

Mereka justru cenderung menjalani kehidupan secara sederhana, berhati-hati dalam menggunakan uang, dan lebih memilih menyimpan hasil kerja daripada menghabiskannya demi gengsi.

Kebiasaan tersebut dipercaya membuat kondisi keuangan mereka berkembang secara perlahan tanpa banyak diketahui orang di sekitarnya.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, berikut tujuh weton yang dalam kepercayaan primbon Jawa disebut berpotensi memiliki rezeki melimpah dan mengumpulkan kekayaan tanpa gemar pamer.

1. Selasa Kliwon

Selasa Kliwon dipercaya memiliki karakter pekerja keras, teliti, dan cukup pandai mengendalikan pengeluaran.

Pemilik weton ini cenderung tidak mudah tergoda untuk membeli sesuatu yang sebenarnya tidak diperlukan. Mereka lebih suka menyisihkan penghasilan untuk kebutuhan mendatang atau menyimpannya sebagai cadangan.

Kebiasaan hidup hemat tersebut diyakini menjadi salah satu alasan kondisi finansial mereka dapat berkembang secara bertahap.

Menariknya, keberhasilan yang dimiliki tidak selalu ditunjukkan kepada orang lain. Mereka lebih nyaman menikmati hasil kerja secara pribadi daripada mencari pengakuan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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