Rezeki Mengalir sampai Tua, Ini 5 Weton yang Disebut Punya Takdir Istimewa

Weton dengan takdir istimewa yang penuh rezeki menikmati masa tua. (Freepik/ stockking)
JawaPos.com – Dalam tradisi Jawa, weton tidak hanya digunakan untuk menandai hari kelahiran seseorang. Weton juga kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga gambaran mengenai keberuntungan seseorang.
Ada sejumlah weton yang dipercaya memiliki perjalanan hidup unik. Meski mungkin harus melewati berbagai tantangan ketika masih muda, mereka diyakini akan menikmati hasil kerja keras ketika memasuki usia yang lebih matang.
Keberuntungan tersebut tidak selalu dimaknai sebagai kekayaan materi. Kehidupan yang tenang, keluarga harmonis, kesehatan, serta dihormati orang-orang sekitar juga dianggap sebagai bentuk kemakmuran.
Dikutip dari akun YouTube BELAJAR BERSAMA79, terdapat lima weton yang dalam kepercayaan primbon Jawa disebut memiliki takdir istimewa dan berpeluang menikmati kehidupan berkecukupan hingga masa tua.
Berikut uraiannya.
Senin Wage memiliki neptu 8, yang berasal dari nilai hari Senin sebesar 4 dan pasaran Wage sebesar 4. Meski tergolong rendah dalam hitungan neptu, weton ini dipercaya menyimpan potensi positif yang tidak selalu terlihat sejak awal.
Pemilik weton ini umumnya digambarkan sebagai pribadi lembut, sabar, dan memiliki kepedulian terhadap orang lain. Mereka juga dikenal suka membantu tanpa terlalu memikirkan imbalan.
Dalam urusan keuangan, sifat hemat menjadi salah satu kekuatan. Mereka cenderung mempertimbangkan kebutuhan masa depan sehingga tidak mudah menghabiskan harta hanya untuk memenuhi keinginan sesaat.
Senin Wage juga dikaitkan dengan watak lakuning kening, yang menggambarkan kemauan kuat dari dalam diri. Selain itu, terdapat simbol tunggak semi, yang dalam pemaknaan tradisional menggambarkan kehidupan yang terus bertumbuh meskipun berlangsung secara bertahap.
Menurut kepercayaan tersebut, hasil perjuangan mereka mulai terlihat ketika memasuki usia sekitar 48 tahun ke atas. Masa tua pun digambarkan lebih tenang karena mereka terbiasa menjalani hidup secara sederhana dan penuh rasa syukur.
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Jawa Pos
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