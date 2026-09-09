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Irfan Ferdiansyah
Rabu, 9 September 2026 | 22.27 WIB

Hujan Rezeki Menanti, Ini 8 Weton yang Dipercaya Bakal Hidup Makin Sejahtera

seseorang yang tiba hujan rezeki - Image

seseorang yang tiba hujan rezeki

JawaPos.com – Dalam tradisi Jawa, weton tidak hanya dipandang sebagai penanda hari kelahiran. Perhitungan hari dan pasaran juga kerap digunakan untuk membaca karakter, keberuntungan, hingga perjalanan rezeki seseorang.

Kepercayaan terhadap weton telah diwariskan secara turun-temurun. Sebagian masyarakat meyakini setiap kombinasi hari dan pasaran mempunyai karakter serta peruntungan yang berbeda.

Ada weton yang dipercaya harus melewati berbagai ujian sebelum mencapai kemapanan. Namun, ada pula yang disebut memiliki jalan rezeki lebih terbuka dan berpeluang memperoleh keberuntungan dari berbagai arah.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, primbon Jawa menyebut sejumlah weton yang dipercaya memiliki peruntungan rezeki cukup kuat.

Dalam penafsiran tersebut, delapan weton berikut disebut berpotensi memasuki periode yang lebih baik, ditandai dengan terbukanya kesempatan dan meningkatnya kesejahteraan.

1. Senin Pahing

Senin Pahing termasuk weton yang dalam penafsiran primbon dipercaya mempunyai karakter kuat dan daya tarik terhadap lingkungan sekitarnya.

Pemilik weton ini disebut mampu membangun hubungan dengan banyak orang. Dari pekerjaan, usaha, maupun relasi tersebut, berbagai peluang rezeki dipercaya dapat muncul.

Setelah melewati proses yang cukup panjang, Senin Pahing disebut berpotensi menikmati hasil dari kesabaran dan usaha yang telah dilakukan sebelumnya.

Karena itu, weton ini kerap digambarkan sebagai salah satu pemilik jalan rezeki yang perlahan terbuka semakin lebar.

2. Jumat Legi

Jumat Legi dikenal dalam tradisi Jawa sebagai salah satu weton yang memiliki nuansa keberuntungan. Pemiliknya dipercaya mempunyai karakter yang mudah mendapatkan simpati dan dukungan dari orang-orang di sekitarnya.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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