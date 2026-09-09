Hujan Rezeki Menanti, Ini 8 Weton yang Dipercaya Bakal Hidup Makin Sejahtera

seseorang yang tiba hujan rezeki
JawaPos.com – Dalam tradisi Jawa, weton tidak hanya dipandang sebagai penanda hari kelahiran. Perhitungan hari dan pasaran juga kerap digunakan untuk membaca karakter, keberuntungan, hingga perjalanan rezeki seseorang.
Kepercayaan terhadap weton telah diwariskan secara turun-temurun. Sebagian masyarakat meyakini setiap kombinasi hari dan pasaran mempunyai karakter serta peruntungan yang berbeda.
Ada weton yang dipercaya harus melewati berbagai ujian sebelum mencapai kemapanan. Namun, ada pula yang disebut memiliki jalan rezeki lebih terbuka dan berpeluang memperoleh keberuntungan dari berbagai arah.
Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, primbon Jawa menyebut sejumlah weton yang dipercaya memiliki peruntungan rezeki cukup kuat.
Dalam penafsiran tersebut, delapan weton berikut disebut berpotensi memasuki periode yang lebih baik, ditandai dengan terbukanya kesempatan dan meningkatnya kesejahteraan.
Senin Pahing termasuk weton yang dalam penafsiran primbon dipercaya mempunyai karakter kuat dan daya tarik terhadap lingkungan sekitarnya.
Pemilik weton ini disebut mampu membangun hubungan dengan banyak orang. Dari pekerjaan, usaha, maupun relasi tersebut, berbagai peluang rezeki dipercaya dapat muncul.
Setelah melewati proses yang cukup panjang, Senin Pahing disebut berpotensi menikmati hasil dari kesabaran dan usaha yang telah dilakukan sebelumnya.
Karena itu, weton ini kerap digambarkan sebagai salah satu pemilik jalan rezeki yang perlahan terbuka semakin lebar.
Jumat Legi dikenal dalam tradisi Jawa sebagai salah satu weton yang memiliki nuansa keberuntungan. Pemiliknya dipercaya mempunyai karakter yang mudah mendapatkan simpati dan dukungan dari orang-orang di sekitarnya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar
Prediksi Skor Espanyol vs Sevilla di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Curi Poin di RCDE Stadium
Kronologi Kecelakaan Maut BYD M6 di Kembangan Jakbar, Ibu dan Anak Meninggal di TKP
Prediksi Skor Marseille vs Paris FC di Liga Prancis: Kans Les Phocéens Pesta Gol di Stade Velodrome
Prediksi Skor Cagliari vs Lecce di Liga Italia: Duel Ketat di Sardinia Bisa Berakhir Imbang
Prediksi Skor Bournemouth vs Lincoln City di Carabao Cup: The Cherries Menang Lewat Adu Penalti
Kasus Keracunan MBG Berastagi Sisakan Masalah Serius, Siswa Alami Gangguan Saraf hingga Jantung
Viral Pernyataan Pribadi Deputi Bakom soal Antek Asing di Balik Erupsi 6 Gunung Api di Indonesia
Prediksi Skor AEK Athens vs LASK Linz di Liga Champions: Tuan Rumah Pesta Gol!
Raditya Dika Gagal Pulang ke Indonesia, Pesawat dari Doha Putar Balik Usai 4 Jam di Udara