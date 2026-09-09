Ramalan Asmara Zodiak Aries Rabu, 9 September 2026: Jaga Harapan Tetap Realistis

Ilustrasi zodiak Aries (Magnific/pikisuperstar)
JawaPos.com - Kehidupan asmara Aries pada Rabu, 9 September 2026, membutuhkan sikap yang lebih realistis dalam menaruh harapan kepada pasangan maupun seseorang yang sedang menarik perhatian.
Aries dikenal memiliki karakter penuh semangat dan terkadang menginginkan respons yang sama besar dari orang lain, padahal setiap orang memiliki cara berbeda dalam menunjukkan perhatian dan perasaannya.
Karena itu, Aries tidak perlu langsung merasa kecewa apabila seseorang memberikan respons yang tidak sepenuhnya sesuai dengan apa yang dibayangkan.
Jika sudah memiliki pasangan, cobalah melihat hubungan berdasarkan kenyataan yang sedang dijalani daripada terlalu terpaku pada gambaran ideal mengenai hubungan yang sempurna.
Hubungan yang sehat memang membutuhkan usaha dari kedua pihak, tetapi usaha tersebut juga perlu dilakukan sesuai kemampuan dan kondisi masing-masing.
Aries sebaiknya memahami bahwa pasangan tidak selalu dapat memberikan perhatian dengan cara yang sama seperti yang diharapkan.
Perbedaan cara menunjukkan kasih sayang bukan berarti perasaan pasangan lebih kecil atau hubungan sedang mengalami masalah.
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Jawa Pos
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