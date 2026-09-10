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Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 10 September 2026 | 16.20 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Aquarius Kamis, 10 September 2026: Belajar Mendengarkan Pasangan

Ilustrasi zodiak Aquarius (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Aquarius (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Aquarius pada Kamis, 10 September 2026 mengingatkan pentingnya mendengarkan pasangan dan menghargai perasaan yang sedang disampaikan.

Aquarius mungkin memiliki cara sendiri dalam memahami sebuah hubungan, tetapi pasangan juga mempunyai kebutuhan emosional yang perlu diperhatikan.

Sikap lebih terbuka dalam mendengarkan dapat membantu Aquarius menghindari kesalahpahaman dan menciptakan hubungan yang terasa lebih nyaman.

Berikut ramalan asmara zodiak Aquarius pada Kamis, 10 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Aquarius sebaiknya tidak terlalu cepat menganggap cara berpikir sendiri sebagai satu-satunya cara yang benar ketika menghadapi persoalan dalam hubungan.

Setiap orang memiliki sudut pandang berbeda, termasuk pasangan yang mungkin sedang berusaha menyampaikan kebutuhan atau perasaan tertentu.

Jika pasangan sedang menyampaikan keluhan atau membicarakan sesuatu yang dianggap penting, berikan kesempatan untuk berbicara sampai selesai.

Jangan langsung memotong pembicaraan hanya karena Aquarius merasa sudah mengetahui persoalan atau memiliki jawaban yang dianggap paling tepat.

Editor: Novia Tri Astuti
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