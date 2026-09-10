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Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 10 September 2026 | 16.26 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Pisces Kamis, 10 September 2026: Lepaskan Ekspektasi dan Nikmati Cinta

Ilustrasi zodiak Pisces (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Pisces pada Kamis, 10 September 2026 mengajarkan pentingnya tidak terlalu sibuk mencari kesempurnaan dalam sebuah hubungan.

Pisces mungkin mempunyai gambaran tertentu mengenai pasangan ideal atau bagaimana hubungan seharusnya berjalan sesuai dengan harapan.

Namun, terlalu banyak menuntut kesesuaian justru dapat membuat hubungan terasa lebih berat dan mengurangi kesempatan untuk menikmati kedekatan yang sudah terjalin.

Berikut ramalan asmara zodiak Pisces pada Kamis, 10 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Setiap orang memiliki kekurangan, kebiasaan, karakter, dan cara berbeda dalam menunjukkan perhatian kepada orang yang disayangi.

Karena itu, Pisces perlu memberikan kesempatan kepada pasangan untuk menjadi dirinya sendiri tanpa terus dibandingkan dengan gambaran ideal yang ada di dalam pikiran.

Hubungan tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana karena dua orang yang berbeda tentu memiliki kebutuhan dan cara berpikir masing-masing.

Perbedaan tersebut tidak harus menjadi masalah selama kedua pihak bersedia saling memahami dan mencari titik tengah.

Editor: Novia Tri Astuti
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