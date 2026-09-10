Ramalan Asmara Zodiak Capricorn Kamis, 10 September 2026: Komunikasi Bikin Cinta Makin Dekat

JawaPos.com - Kehidupan asmara Capricorn pada Kamis, 10 September 2026 menunjukkan peluang yang cukup menjanjikan dengan skor 80 persen.

Hubungan dapat berkembang menjadi lebih dekat apabila Capricorn bersedia memberikan ruang kepada pasangan untuk mengungkapkan perasaan dan sudut pandang yang selama ini mungkin belum disampaikan.

Keterbukaan serta kemauan untuk mendengarkan dapat membantu menciptakan kedekatan yang lebih kuat di antara Capricorn dan orang yang disayangi.

Berikut ramalan asmara zodiak Capricorn pada Kamis, 10 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Capricorn terkadang lebih nyaman menyampaikan pendapat sendiri atau langsung mencari solusi ketika menghadapi persoalan dalam hubungan.

Namun, tidak semua masalah membutuhkan jawaban cepat atau solusi yang langsung diterapkan.

Pasangan mungkin hanya membutuhkan kesempatan untuk bercerita dan merasa bahwa perasaannya benar-benar didengarkan.