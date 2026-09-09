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Vindi Rayinda Ayudya
Rabu, 9 September 2026 | 15.29 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Leo Rabu, 9 September 2026: Cinta Makin Hangat dan Nyaman

Ilustrasi zodiak Leo (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Leo (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Leo pada Rabu, 9 September 2026, berada dalam suasana yang cukup stabil dan tidak terlalu dipenuhi gejolak.

Jika sudah memiliki pasangan, hubungan dapat terasa semakin dekat ketika kedua pihak mau memberikan perhatian yang tulus dan meluangkan waktu untuk menikmati kebersamaan.

Pengaruh Venus membuat hari ini cukup mendukung kehidupan asmara, terutama bagi Leo yang ingin membangun kembali kehangatan setelah beberapa waktu terlalu sibuk dengan pekerjaan atau urusan pribadi.

Berikut ramalan asmara zodiak Leo pada Rabu, 9 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Tidak selalu diperlukan percakapan besar untuk membuat pasangan merasa dihargai.

Perhatian sederhana, mendengarkan cerita pasangan, atau sekadar menghabiskan waktu bersama dapat memberikan dampak yang cukup besar terhadap hubungan.

Leo dapat menunjukkan rasa sayang melalui tindakan kecil yang dilakukan secara konsisten.

Menanyakan kabar, memberikan dukungan ketika pasangan sedang menghadapi kesibukan, atau membantu menyelesaikan hal sederhana dapat membuat hubungan terasa lebih hangat.

Editor: Novia Tri Astuti
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