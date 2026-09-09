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Dea Agustin Adrianingtyas
Rabu, 9 September 2026 | 10.28 WIB

Ramalan Zodiak Libra Rabu 9 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Libra (freepik/user10320847) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (freepik/user10320847)

JawaPos.com – Zodiak libra merasa sangat puas dan bersemangat. Hal ini membuat libra berada dalam keadaan bahagia dan rileks. Segala sesuatunya tampak teratur, namun libra tidak selalu dapat mencapai keseimbangan ini. 

Tetaplah tenang dan jangan kehilangan kesabaran ketika segala sesuatu berada di luar kendalimu. Jangan membiarkan hal-hal tersebut mendefinisikan dirinya atau suasana hatimu. Libra harus selalu menjadi orang yang memegang kendali.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra Rabu, 9 September 2026.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Zodiak libra harus mempertahankan perspektif yang sehat tentang hubungan untuk mengatasi hambatan di dalamnya. Terkait karir, bimbingan dan bantuan atasan akan memungkinkan libra menunjukkan kemampuan sebagai pemain tim.

Sementara itu, teruslah berpikirlah positif untuk mempertahankan kesehatan yang baik. Terkait keuangan, pastikan mengelola keuangan dengan cermat karena libra akan mendapatkan properti dan aset yang substansial.

Cinta Libra

Libra harus mempertahankan perspektif yang sehat tentang hubungan, untuk mengatasi beberapa kendala di dalamnya. Ingatlah bahwa pasangan tidak bisa selalu sempurna. 

Bersabarlah dan jangan terpengaruh oleh pesan lain. Saat bertemu dengan pasangan, selalu tunjukkan sisi terbaikmu. Libra perlu mengejar kebahagiaan jangka panjang.

Karir Libra

Editor: Hanny Suwindari
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