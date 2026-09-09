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Dea Agustin Adrianingtyas
Rabu, 9 September 2026 | 10.18 WIB

Ramalan Zodiak Sagitarius Rabu 9 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Sagitarius (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Sagitarius (freepik)

JawaPos.com - Hubungan zodiak sagitarius dengan keluarha bisa saja semakin memburuk. Sehingga, hal tersebut akan menyebabkan beberapa masalah kesehatan. Namun, percayalah pada diri sendiri dan teruslah bersemangat. 

Cobalah untuk mengendalikan ucapan untuk menjaga hubungan yang sehat dan menghindari masalah yang tidak diinginkan. Jika berada dalam situasi yang tidak berdaya, cobalah untuk tidak terlibat dalam hal tersebut hari ini.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius pada Rabu, 9 September 2026.

Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Zodiak sagitarius perlu memanfaatkan momen istimewa untuk membuat pasangan merasa dicintai dan dihargai. Terkait karir, sagitarius dipercayakan dengan tugas khusus setelah menunjukkan kemampuan untuk menangani situasi bertekanan tinggi.

Sementara itu, jangan terlalu berlebihan dalam beraktivitas, karena hal itu akan merampas kesempatan sagitarius untuk menikmati kesehatan. Pada ranah keuangan, perhatikan baik-baik penawaran dan peluang yang ada karena sagitarius akan mendapatkan kesepakatan properti yang menguntungkan.

Cinta Sagitarius

Hari ini, sagitarius mungkin akan menghabiskan waktu kencan romantis dengan pasangan. Jika semangat sedang menurun akhir-akhir ini, maka kencan malam ini akan sangat bermanfaat. 

Gunakan momen-momen istimewa ini untuk membuat pasangan merasa sepenuhnya dicintai dan dihargai. Kasih sayang itu akan kembali kepada sagitarius dalam berbagai cara.

Karir Sagitarius

Editor: Hanny Suwindari
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