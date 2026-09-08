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Rabbany Wanadriani
Rabu, 9 September 2026 | 04.59 WIB

Bukan Cuma Gemini, Ini 5 Zodiak yang Konon Sering Jadi Sasaran Kritik

ilustrasi zodiak paling dibenci. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi zodiak paling dibenci. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Setiap zodiak dalam astrologi dipercaya mempunyai karakter dan kecenderungan yang berbeda. Ada yang dikenal ramah, tenang, serta mudah bergaul, sementara lainnya memiliki kepribadian kuat yang terkadang dianggap sulit dipahami.

Perbedaan karakter tersebut kemudian melahirkan berbagai stereotip mengenai masing-masing zodiak. Beberapa di antaranya bahkan kerap mendapat cap negatif karena dianggap memiliki sifat yang dapat memicu konflik atau membuat orang lain merasa kurang nyaman.

Namun, penilaian tersebut merupakan bagian dari gambaran astrologi dan tidak berarti semua orang dengan zodiak tertentu mempunyai sifat yang sama.

Dilansir dari AstroTalk, terdapat lima zodiak yang disebut sering mendapat persepsi negatif dari orang lain. Gemini menjadi salah satunya.

Berikut daftarnya:

1. Gemini

Gemini dikenal sebagai zodiak yang memiliki rasa ingin tahu tinggi, komunikatif, dan cukup cerdas dalam melihat berbagai sudut pandang.

Di balik karakter tersebut, Gemini juga kerap mendapat stereotip sebagai pribadi yang mudah berubah pikiran. Sifatnya yang fleksibel terkadang dianggap sebagai bentuk ketidakkonsistenan oleh orang lain.

Gemini juga disebut menyukai percakapan yang menantang, termasuk perdebatan. Bagi sebagian orang, kebiasaan tersebut bisa terasa melelahkan dan membuat Gemini dianggap sulit ditebak.

Padahal, kemampuan melihat suatu persoalan dari berbagai sisi juga dapat menjadi kelebihan apabila digunakan dengan tepat.

2. Aries

Aries identik dengan keberanian, energi besar, dan semangat untuk mencapai apa yang diinginkan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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